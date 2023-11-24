https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html

Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска

Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 24.11.2023

Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска

Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на артемовском направлении, сообщили... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T06:04

2023-11-24T06:04

2023-11-24T06:04

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ. Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих. "Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479378.html

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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность