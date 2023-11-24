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Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html
Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска
Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 24.11.2023
Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска
Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на артемовском направлении, сообщили... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:04
2023-11-24T06:04
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ. Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих. "Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479378.html
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники уничтожили дронами пехоту ВСУ в районе Артемовска

Операторы дронов-камикадзе Тульских десантников поразили пехоту ВСУ у Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ. Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих.
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"Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - сообщили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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