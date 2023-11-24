https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479378.html
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре - РИА Новости, 24.11.2023
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре
Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:23
2023-11-24T05:23
2023-11-24T05:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор". "Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно. "Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре
Боец: российская артиллерия атакует ВСУ на обоих берегах Днепра