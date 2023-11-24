https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479378.html

Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре

Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре - РИА Новости, 24.11.2023

Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре

Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:23

2023-11-24T05:23

2023-11-24T05:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор". "Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно. "Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия