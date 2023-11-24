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Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479378.html
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре - РИА Новости, 24.11.2023
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре
Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:23
2023-11-24T05:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор". "Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно. "Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Боец рассказал, как артиллерия борется с ВСУ на Днепре

Боец: российская артиллерия атакует ВСУ на обоих берегах Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoВСУ отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
ВСУ отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
ВСУ отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор".
«
"Все зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Все зависит от задач", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно.
"Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул военный.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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