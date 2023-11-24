https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478731.html

Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении

Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023

Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:08

2023-11-24T05:08

2023-11-24T05:08

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, часть оборудования и материалов для зимовки была предоставлена военным в качестве гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО готовят районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гуманитарной помощи, военнослужащие распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве. По словам представителя Минобороны, в уже выкопанных землянках укладывается пол, возводятся перегородки в помещениях для размещения личного состава, особый акцент - на защищенности от артобстрелов и атаки коптеров со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. На полевом слесарном пункте, в свою очередь, делают окопные печи, опоры и крепления для блиндажей. Также военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь. "Неравнодушные граждане отправляют на фронт бутыли с питьевой водой, средствами гигиены и медикаментами", - сообщили в Минобороны. Вместе с гуманитарными грузами, добавили в Минобороны, военные ЦВО получают маскировочные сети и письма, в которых россияне желают им здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой.

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вооруженные силы рф, центральный военный округ, россия, безопасность