https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478731.html
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:08
2023-11-24T05:08
2023-11-24T05:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
центральный военный округ
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, часть оборудования и материалов для зимовки была предоставлена военным в качестве гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО готовят районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гуманитарной помощи, военнослужащие распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве. По словам представителя Минобороны, в уже выкопанных землянках укладывается пол, возводятся перегородки в помещениях для размещения личного состава, особый акцент - на защищенности от артобстрелов и атаки коптеров со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. На полевом слесарном пункте, в свою очередь, делают окопные печи, опоры и крепления для блиндажей. Также военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь. "Неравнодушные граждане отправляют на фронт бутыли с питьевой водой, средствами гигиены и медикаментами", - сообщили в Минобороны. Вместе с гуманитарными грузами, добавили в Минобороны, военные ЦВО получают маскировочные сети и письма, в которых россияне желают им здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, центральный военный округ, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Центральный военный округ, Россия, Безопасность
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
МО: военные ЦВО обустраивают к зиме позиции на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, часть оборудования и материалов для зимовки была предоставлена военным в качестве гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО готовят районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гуманитарной помощи, военнослужащие распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
По словам представителя Минобороны, в уже выкопанных землянках укладывается пол, возводятся перегородки в помещениях для размещения личного состава, особый акцент - на защищенности от артобстрелов и атаки коптеров со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. На полевом слесарном пункте, в свою очередь, делают окопные печи, опоры и крепления для блиндажей.
Также военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь. "Неравнодушные граждане отправляют на фронт бутыли с питьевой водой, средствами гигиены и медикаментами", - сообщили в Минобороны.
Вместе с гуманитарными грузами, добавили в Минобороны, военные ЦВО получают маскировочные сети и письма, в которых россияне желают им здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой.
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО