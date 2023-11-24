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Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478731.html
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении
Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:08
2023-11-24T05:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
центральный военный округ
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безопасность
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, часть оборудования и материалов для зимовки была предоставлена военным в качестве гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО готовят районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гуманитарной помощи, военнослужащие распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве. По словам представителя Минобороны, в уже выкопанных землянках укладывается пол, возводятся перегородки в помещениях для размещения личного состава, особый акцент - на защищенности от артобстрелов и атаки коптеров со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. На полевом слесарном пункте, в свою очередь, делают окопные печи, опоры и крепления для блиндажей. Также военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь. "Неравнодушные граждане отправляют на фронт бутыли с питьевой водой, средствами гигиены и медикаментами", - сообщили в Минобороны. Вместе с гуманитарными грузами, добавили в Минобороны, военные ЦВО получают маскировочные сети и письма, в которых россияне желают им здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
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вооруженные силы рф, центральный военный округ, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Центральный военный округ, Россия, Безопасность
Военные ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении

МО: военные ЦВО обустраивают к зиме позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО готовят к зиме свои позиции на Краснолиманском направлении, для этого готовят доски, кругляк для оборудования блиндажей, окопов, других укрытий и бытовых помещений, часть оборудования и материалов для зимовки была предоставлена военным в качестве гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО готовят районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гуманитарной помощи, военнослужащие распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
По словам представителя Минобороны, в уже выкопанных землянках укладывается пол, возводятся перегородки в помещениях для размещения личного состава, особый акцент - на защищенности от артобстрелов и атаки коптеров со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. На полевом слесарном пункте, в свою очередь, делают окопные печи, опоры и крепления для блиндажей.
Также военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь. "Неравнодушные граждане отправляют на фронт бутыли с питьевой водой, средствами гигиены и медикаментами", - сообщили в Минобороны.
Вместе с гуманитарными грузами, добавили в Минобороны, военные ЦВО получают маскировочные сети и письма, в которых россияне желают им здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЦентральный военный округРоссияБезопасность
 
 
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