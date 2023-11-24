https://ria.ru/20231124/sochi-1911629071.html

Аэропорт Сочи с начала года принял рекордное число пассажиров

Аэропорт Сочи с начала года принял рекордное число пассажиров - РИА Новости, 24.11.2023

Аэропорт Сочи с начала года принял рекордное число пассажиров

Сочинский международный аэропорт в этом году обслужил уже 13 миллионов пассажиров - это рекордное число за всю историю воздушной гавани, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:13

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2023-11-24T18:13

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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Сочинский международный аэропорт в этом году обслужил уже 13 миллионов пассажиров - это рекордное число за всю историю воздушной гавани, заявили в пресс-службе компании-оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика". Сообщается, что в 2022 году хаб обслужил 12,9 миллиона человек. "Международный аэропорт Сочи, выполняя роль главного южного авиационного хаба, установил новый рекорд по производственным показателям. Впервые в своей истории аэропорт обслужил тринадцатимиллионного пассажира. Им стала пассажирка рейса A4-5071 авиакомпании "Азимут" Оксана Примина, летевшая из Сочи в Стамбул", - отмечается в релизе. Девушке вручили сувениры и сертификат на посещение бизнес-зала, рассказали в компании. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Воздушная гавань находится под управлением оператора кубанских аэропортов России "Аэродинамика". С 2022 года аэропорт выполняет роль главного южного международного авиахаба России, оттуда вылетают самолеты по 50 внутренним и 20 международным направлениям.

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