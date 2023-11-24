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Морской порт в Сочи подготовили к сильному шторму - РИА Новости, 24.11.2023
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Туризм
 
14:36 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/sochi-1911572970.html
Морской порт в Сочи подготовили к сильному шторму
Морской порт в Сочи подготовили к сильному шторму - РИА Новости, 24.11.2023
Морской порт в Сочи подготовили к сильному шторму
Морской торговый порт Сочи подготовлен к грядущим штормам, рассказал РИА Новости генеральный директор гавани Юрий Владимиров. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:36
2023-11-24T14:36
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Морской торговый порт Сочи подготовлен к грядущим штормам, рассказал РИА Новости генеральный директор гавани Юрий Владимиров. Как сообщили агентству в региональном гидрометцентре, в ночь на субботу в Сочи прогнозируются сильные дожди, со стороны моря вдоль береговых линий пройдет ветер. Он же и будет "нагонять волны", пояснили синоптики. Учитывая неблагоприятные погодные условия, порт Сочи подготовили к непогоде. "Да, готовы", - сказал Владимиров, отвечая на вопрос, готова ли морская гавань к сильному волнению моря и непогоде. Работы также начались в зоне стояночных мест для яхт, которые располагаются в пределах сочинского порта. "В Сочи ожидается шторм с ветром 9-12 метров в секунду, порывами до 18-20 метров в секунду, направление ветра - юг, юго-восток, волна от трех до пяти метров. Мы ведем активную подготовку к предполагаемому шторму с пиком на воскресенье/понедельник: яхты переведены в штормовую схему швартовки, - рассказал агентству директор крупного оператора ООО "БГ Консалтинг" Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. - С наименее благоприятных причалов яхты переставлены в глубь порта, береговые матросы работают в усиленном режиме, аварийная бригада готова к оперативному реагированию на аварийные ситуации и ликвидации последствий шторма в любое время". Как утверждают синоптики, сильные ливни прогнозируется только в ночь на субботу, уже в воскресенье интенсивность осадков снизится, однако ветер, провоцирующий шторм в море, ослабнут лишь к вечеру выходного дня. Штормовое предупреждение действовало Сочи в начале текущей недели, были закрыты некоторые туристические объекты.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи
Морской порт в Сочи подготовили к сильному шторму

Морской порт в Сочи подготовили к шторму, который прогнозируется в выходные

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМорской порт Сочи
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Морской торговый порт Сочи подготовлен к грядущим штормам, рассказал РИА Новости генеральный директор гавани Юрий Владимиров.
Как сообщили агентству в региональном гидрометцентре, в ночь на субботу в Сочи прогнозируются сильные дожди, со стороны моря вдоль береговых линий пройдет ветер. Он же и будет "нагонять волны", пояснили синоптики.
Учитывая неблагоприятные погодные условия, порт Сочи подготовили к непогоде.
"Да, готовы", - сказал Владимиров, отвечая на вопрос, готова ли морская гавань к сильному волнению моря и непогоде.
Работы также начались в зоне стояночных мест для яхт, которые располагаются в пределах сочинского порта.
"В Сочи ожидается шторм с ветром 9-12 метров в секунду, порывами до 18-20 метров в секунду, направление ветра - юг, юго-восток, волна от трех до пяти метров. Мы ведем активную подготовку к предполагаемому шторму с пиком на воскресенье/понедельник: яхты переведены в штормовую схему швартовки, - рассказал агентству директор крупного оператора ООО "БГ Консалтинг" Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. - С наименее благоприятных причалов яхты переставлены в глубь порта, береговые матросы работают в усиленном режиме, аварийная бригада готова к оперативному реагированию на аварийные ситуации и ликвидации последствий шторма в любое время".
Как утверждают синоптики, сильные ливни прогнозируется только в ночь на субботу, уже в воскресенье интенсивность осадков снизится, однако ветер, провоцирующий шторм в море, ослабнут лишь к вечеру выходного дня.
Штормовое предупреждение действовало Сочи в начале текущей недели, были закрыты некоторые туристические объекты.
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