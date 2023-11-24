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Невролог рекомендовал не принимать снотворные без консультации с врачом - РИА Новости, 24.11.2023
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11:38 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/snotvornye-1911529567.html
Невролог рекомендовал не принимать снотворные без консультации с врачом
Невролог рекомендовал не принимать снотворные без консультации с врачом - РИА Новости, 24.11.2023
Невролог рекомендовал не принимать снотворные без консультации с врачом
Применение снотворных препаратов для лечения бессонницы без предварительной консультации с врачом может спровоцировать негативные эффекты для организма из-за... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:38
2023-11-24T11:38
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Применение снотворных препаратов для лечения бессонницы без предварительной консультации с врачом может спровоцировать негативные эффекты для организма из-за побочных явлений и накопительного эффекта, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог минздрава Московской области Максим Сутормин. Для самостоятельной борьбы с нарушением сна врач рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и никотина, не есть перед сном, постараться засыпать и просыпаться в одно и то же время, отказаться от дневного сна, ввести физические нагрузки. "Если эти меры первичные не помогут, тогда можно попробовать какие-то фитопрепараты, у нас их очень много, седативный чай, например, какой-нибудь. Но за медикаментозными препаратами, если все вышеперечисленные методы не помогают, необходимо идти к врачу, заниматься самолечением в данной ситуации категорически не рекомендуется. Потому что многие снотворные препараты имеют накопительный эффект и побочные явления, которые могут провоцировать негативные эффекты на фоне других заболеваний организма", - сказал Сутормин. Эксперт выделил две причины, вызывающие нарушения сна: бессонницу могут спровоцировать внешние причины, связанные с образом жизни человека, его пищевыми и вредными привычками, стрессом, работой допоздна и применением определенных препаратов, например, оральных контрацептивов. Второй причиной могут стать заболевания, провоцирующие нарушения сна. "Есть заболевания, которые характеризуются нарушениями сна, это различные психические заболевания, например, болезнь Альцгеймера нарушает сон, депрессивные расстройства, болезни системы кровообращения… эндокринные нарушения, например, проблемы с щитовидной железой. Различные гастроэнтерологические, урологические проблемы, например, простатит, который заставляет мужчин очень часто просыпаться во время ночного сна и, естественно, сон нарушается, если это происходит несколько ночей подряд, недель или месяцев", - отметил врач.
https://ria.ru/20230828/son-1892588011.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Невролог рекомендовал не принимать снотворные без консультации с врачом

Невролог: прием снотворных без консультации с врачом может быть опасен

© iStock.com / AsiaVisionЖенщина с лекарством в руке
Женщина с лекарством в руке - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / AsiaVision
Женщина с лекарством в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Применение снотворных препаратов для лечения бессонницы без предварительной консультации с врачом может спровоцировать негативные эффекты для организма из-за побочных явлений и накопительного эффекта, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог минздрава Московской области Максим Сутормин.
Для самостоятельной борьбы с нарушением сна врач рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и никотина, не есть перед сном, постараться засыпать и просыпаться в одно и то же время, отказаться от дневного сна, ввести физические нагрузки.
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"Если эти меры первичные не помогут, тогда можно попробовать какие-то фитопрепараты, у нас их очень много, седативный чай, например, какой-нибудь. Но за медикаментозными препаратами, если все вышеперечисленные методы не помогают, необходимо идти к врачу, заниматься самолечением в данной ситуации категорически не рекомендуется. Потому что многие снотворные препараты имеют накопительный эффект и побочные явления, которые могут провоцировать негативные эффекты на фоне других заболеваний организма", - сказал Сутормин.
Эксперт выделил две причины, вызывающие нарушения сна: бессонницу могут спровоцировать внешние причины, связанные с образом жизни человека, его пищевыми и вредными привычками, стрессом, работой допоздна и применением определенных препаратов, например, оральных контрацептивов. Второй причиной могут стать заболевания, провоцирующие нарушения сна.
"Есть заболевания, которые характеризуются нарушениями сна, это различные психические заболевания, например, болезнь Альцгеймера нарушает сон, депрессивные расстройства, болезни системы кровообращения… эндокринные нарушения, например, проблемы с щитовидной железой. Различные гастроэнтерологические, урологические проблемы, например, простатит, который заставляет мужчин очень часто просыпаться во время ночного сна и, естественно, сон нарушается, если это происходит несколько ночей подряд, недель или месяцев", - отметил врач.
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