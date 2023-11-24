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В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов - РИА Новости, 24.11.2023
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08:53 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/snegopad-1911490038.html
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов - РИА Новости, 24.11.2023
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов
По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:53
2023-11-24T08:53
общество
москва
евгений тишковец
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 8.37 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов и пять отменены, в "Шереметьево" 14 рейсов задержаны и два отменены. Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. По словам синоптика, минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила минус 7,1 градуса, по области - до минус 10 градусов.
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общество, москва, евгений тишковец, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали более 50 рейсов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка снега на летном поле международного аэропорта
Уборка снега на летном поле международного аэропорта - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка снега на летном поле международного аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 8.37 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов и пять отменены, в "Шереметьево" 14 рейсов задержаны и два отменены.
Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. По словам синоптика, минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила минус 7,1 градуса, по области - до минус 10 градусов.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Синоптик анонсировала снегопады в Москве с понедельника
22 ноября, 12:21
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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