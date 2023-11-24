https://ria.ru/20231124/snegopad-1911490038.html

В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов - РИА Новости, 24.11.2023

В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов

По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:53

2023-11-24T08:53

2023-11-24T08:53

общество

москва

евгений тишковец

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 8.37 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов и пять отменены, в "Шереметьево" 14 рейсов задержаны и два отменены. Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. По словам синоптика, минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила минус 7,1 градуса, по области - до минус 10 градусов.

https://ria.ru/20231122/moskva-1911018630.html

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общество, москва, евгений тишковец, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)