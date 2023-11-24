https://ria.ru/20231124/smi-1911520389.html

СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта

СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта

Десятки палестинцев, застрявших на территории Египта с начала боевых действий в секторе Газа 7 октября, впервые начали проходить через погранпереход "Рафах" в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:08

2023-11-24T11:08

2023-11-24T11:11

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 24 ноя - РИА Новости. Десятки палестинцев, застрявших на территории Египта с начала боевых действий в секторе Газа 7 октября, впервые начали проходить через погранпереход "Рафах" в палестинский анклав, сообщает корреспондент телеканал al Jazeera.По данным телеканала, в эти минуты КПП "Рафах" с территории Египта в сектор Газа переходят 36 палестинцев.По словам представителя погранперехода, с которым пообщался корреспондент al Jazeera, ожидается, что в пятницу в палестинский анклав проедут 230 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.

https://ria.ru/20231124/smi-1911489734.html

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израиль

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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, катар