Рейтинг@Mail.ru
СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 24.11.2023 (обновлено: 11:11 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/smi-1911520389.html
СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта
СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта
Десятки палестинцев, застрявших на территории Египта с начала боевых действий в секторе Газа 7 октября, впервые начали проходить через погранпереход "Рафах" в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:08
2023-11-24T11:11
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41cf8873bc649828d0886f8388e657ab.jpg
ТУНИС, 24 ноя - РИА Новости. Десятки палестинцев, застрявших на территории Египта с начала боевых действий в секторе Газа 7 октября, впервые начали проходить через погранпереход "Рафах" в палестинский анклав, сообщает корреспондент телеканал al Jazeera.По данным телеканала, в эти минуты КПП "Рафах" с территории Египта в сектор Газа переходят 36 палестинцев.По словам представителя погранперехода, с которым пообщался корреспондент al Jazeera, ожидается, что в пятницу в палестинский анклав проедут 230 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.
https://ria.ru/20231124/smi-1911489734.html
египет
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5606ece3464dff1c63f5951a45f28e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, катар
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Катар
СМИ: палестинцы начали возвращаться в Газу из Египта

Al Jazeera: палестинцы начали возвращаться в сектор Газа через КПП Рафах

© AP Photo / Hatem AliКПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Читать ria.ru в
ТУНИС, 24 ноя - РИА Новости. Десятки палестинцев, застрявших на территории Египта с начала боевых действий в секторе Газа 7 октября, впервые начали проходить через погранпереход "Рафах" в палестинский анклав, сообщает корреспондент телеканал al Jazeera.
По данным телеканала, в эти минуты КПП "Рафах" с территории Египта в сектор Газа переходят 36 палестинцев.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
СМИ: ЦАХАЛ сбросил листовки над Газой с призывом не возвращаться назад
08:47
По словам представителя погранперехода, с которым пообщался корреспондент al Jazeera, ожидается, что в пятницу в палестинский анклав проедут 230 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом.
В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАСКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала