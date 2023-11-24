https://ria.ru/20231124/skazka-1911641994.html

Путин попросил ИИ придумать новогоднюю сказку

Путин попросил ИИ придумать новогоднюю сказку - РИА Новости, 24.11.2023

Путин попросил ИИ придумать новогоднюю сказку

Президент России Владимир Путин на выставке во время конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" попросил ИИ придумать новогоднюю сказку, и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:33

2023-11-24T15:33

2023-11-24T16:33

технологии

россия

дед мороз

владимир путин

снегурочка

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке во время конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" попросил ИИ придумать новогоднюю сказку, и искусственный интеллект через несколько минут рассказал главе государства историю про приключения Деда Мороза и Снегурочки.В пятницу перед выступлением на пленарном заседании конференции, которая проходит в столичном ЦМТ, глава государства, который приехал в центр, осмотрел экспозицию, организованную тут же, на его площадке.Президенту показали некоторые стенды экспозиции: "Революция в генеративном искусственном интеллекте", "Модальность: текст", "Модальность: изображение/видео" и другие.Путину рассказали о достижениях искусственного интеллекта в различных сферах: ИИ в состоянии генерировать видео-, аудиоизображение, создавать рассказы, сказки, обучать школьников, писать картины в стиле различных художников, генерировать гипотезы в рамках научных исследований.Главе государства также продемонстрировали возможности нейросетей по определению фейковых фото и видео и про применение данного ИИ-решения на практике – в видеоаналитике в спорте. Путину рассказали и про нейросеть Сбера "GigaChat", которая умеет отвечать на вопросы пользователей и генерировать длинные тексты. На выставке была представлена и новая глава в развитии генеративного ИИ: нейросеть SymFormer, которая умеет создавать уникальные звуковые композиции на основе текста. Другие системы, демонстрируемые на выставке, способны дать пояснения по плану эвакуации из здания, подсчитать количество объектов по спутниковым снимкам, определить тип перелома кости у человека по фотографии.У одного из стендов Путин попросил ИИ придумать новогоднюю сказку, и искусственный интеллект через несколько минут рассказал главе государства сказку про приключения Деда Мороза и Снегурочки.

https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911644617.html

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

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Новогодняя сказка ИИ для Путина Новогодняя сказка ИИ для Путина 2023-11-24T15:33 true PT0M50S

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технологии, россия, дед мороз, владимир путин, снегурочка