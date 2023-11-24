Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/sk-1911673676.html
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба - РИА Новости, 24.11.2023
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба
Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:58
2023-11-24T16:58
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в Telegram СУСК РФ по региону. По данным следствия, около двух недель назад у краснодарского ночного клуба по улице Красноармейской 39-летний мужчина поссорился с 21-летним охранником. Тот ударил потерпевшего по голове и распылил газовый баллончик в лицо упавшему на землю оппоненту. Вскоре на этой же улице мужчина подвергся избиению со стороны двух жителей Адыгеи 24 и 30 лет и умер на месте. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). "30-летний мужчина задержан… Следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Несколькими днями ранее задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу 24-летний фигурант. Ранее по уголовному делу арестован 21-летний охранник одного из заведений", - говорится в сообщении. Всем им следователем СК предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба

СК: три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в Краснодаре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в Telegram СУСК РФ по региону.
По данным следствия, около двух недель назад у краснодарского ночного клуба по улице Красноармейской 39-летний мужчина поссорился с 21-летним охранником. Тот ударил потерпевшего по голове и распылил газовый баллончик в лицо упавшему на землю оппоненту. Вскоре на этой же улице мужчина подвергся избиению со стороны двух жителей Адыгеи 24 и 30 лет и умер на месте. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ).
«
"30-летний мужчина задержан… Следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Несколькими днями ранее задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу 24-летний фигурант. Ранее по уголовному делу арестован 21-летний охранник одного из заведений", - говорится в сообщении.
Всем им следователем СК предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером
10:06
 
ПроисшествияКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала