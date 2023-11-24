https://ria.ru/20231124/sk-1911673676.html
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба - РИА Новости, 24.11.2023
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба
Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:58
2023-11-24T16:58
2023-11-24T16:58
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в Telegram СУСК РФ по региону. По данным следствия, около двух недель назад у краснодарского ночного клуба по улице Красноармейской 39-летний мужчина поссорился с 21-летним охранником. Тот ударил потерпевшего по голове и распылил газовый баллончик в лицо упавшему на землю оппоненту. Вскоре на этой же улице мужчина подвергся избиению со стороны двух жителей Адыгеи 24 и 30 лет и умер на месте. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). "30-летний мужчина задержан… Следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Несколькими днями ранее задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу 24-летний фигурант. Ранее по уголовному делу арестован 21-летний охранник одного из заведений", - говорится в сообщении. Всем им следователем СК предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба
СК: три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в Краснодаре