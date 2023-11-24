https://ria.ru/20231124/sk-1911673676.html

В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба

В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба - РИА Новости, 24.11.2023

В Краснодаре задержали подозреваемых в гибели мужчины у ночного клуба

Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:58

2023-11-24T16:58

2023-11-24T16:58

происшествия

краснодар

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны после массового избиения у ночного клуба в центре Краснодара, в результате которого умер мужчина, им предъявлено обвинение, сообщили в Telegram СУСК РФ по региону. По данным следствия, около двух недель назад у краснодарского ночного клуба по улице Красноармейской 39-летний мужчина поссорился с 21-летним охранником. Тот ударил потерпевшего по голове и распылил газовый баллончик в лицо упавшему на землю оппоненту. Вскоре на этой же улице мужчина подвергся избиению со стороны двух жителей Адыгеи 24 и 30 лет и умер на месте. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). "30-летний мужчина задержан… Следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Несколькими днями ранее задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу 24-летний фигурант. Ранее по уголовному делу арестован 21-летний охранник одного из заведений", - говорится в сообщении. Всем им следователем СК предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html

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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)