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В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ - РИА Новости, 24.11.2023
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15:32 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ - РИА Новости, 24.11.2023
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ
Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:32
2023-11-24T15:32
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в Telegram СУСК по региону. "По ходатайству следователя судом в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. В минувшую среду мужчина в поселке Веселый разгромил кувалдой мемориальные доски с именами погибших воинов. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить свои мотивы. Орудие преступления у него изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Подозреваемый будет содержаться под стражей как минимум до 23 января следующего года.
https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ

СК: суд заключил в СИЗО бившего кувалдой памятник ВОВ жителя Ростовской области

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в Telegram СУСК по региону.
«
"По ходатайству следователя судом в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
В минувшую среду мужчина в поселке Веселый разгромил кувалдой мемориальные доски с именами погибших воинов. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить свои мотивы. Орудие преступления у него изъяли.
Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Подозреваемый будет содержаться под стражей как минимум до 23 января следующего года.
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ПроисшествияРостовская область
 
 
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