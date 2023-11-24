https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ - РИА Новости, 24.11.2023
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ
Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:32
2023-11-24T15:32
2023-11-24T15:32
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в Telegram СУСК по региону. "По ходатайству следователя судом в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. В минувшую среду мужчина в поселке Веселый разгромил кувалдой мемориальные доски с именами погибших воинов. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить свои мотивы. Орудие преступления у него изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Подозреваемый будет содержаться под стражей как минимум до 23 января следующего года.
https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ
СК: суд заключил в СИЗО бившего кувалдой памятник ВОВ жителя Ростовской области