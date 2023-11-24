https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html

В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ

В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ - РИА Новости, 24.11.2023

В Ростовской области арестовали мужчину, бившего кувалдой памятник ВОВ

Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:32

2023-11-24T15:32

2023-11-24T15:32

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области, который подозревается в том, что разбил повредил таблички на мемориале памятника "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны", сообщили в Telegram СУСК по региону. "По ходатайству следователя судом в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника "Воинам-освободителям", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. В минувшую среду мужчина в поселке Веселый разгромил кувалдой мемориальные доски с именами погибших воинов. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который не смог внятно пояснить свои мотивы. Орудие преступления у него изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Подозреваемый будет содержаться под стражей как минимум до 23 января следующего года.

https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область