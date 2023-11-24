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Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии
Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 24.11.2023
Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:08
2023-11-24T22:08
2023-11-24T22:08
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15 и двумя парами истребителей Rafale "коалиции".
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, сирия, эт-танф
Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии
Кулить: США в Сирии три раза за сутки нарушили протоколы деконфликтации