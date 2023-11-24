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Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС - РИА Новости, 24.11.2023
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13:13 24.11.2023 (обновлено: 13:15 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/shvetsiya-1911560973.html
Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС
Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС - РИА Новости, 24.11.2023
Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС
Швеции необходимо будет рассмотреть вариант выхода из ЕС в случае отмены права вето в Евросоюзе, заявил член шведской правой партии "Шведские демократы", а... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:13
2023-11-24T13:15
в мире
швеция
европарламент
евросоюз
шведские демократы
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо будет рассмотреть вариант выхода из ЕС в случае отмены права вето в Евросоюзе, заявил член шведской правой партии "Шведские демократы", а также член Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс. "ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении... Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию... Я требую немедленного Swexit (выхода - Швеции из ЕС - ред.)", - приводит слова Ваймерса шведская газета Aftonbladet. Как отмечает газета, Ваймер намерен требовать выхода Швеции из Евросоюза в случае, если право вето, согласно которому все страны должны согласовывать решения, в ЕС будет отменено. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Парижу ради сохранения суверенитета необходим "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения ряда депутатов о реформе ЕС, включая отмену права вето стран. В сентябре состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе, в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более. Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, швеция, европарламент, евросоюз, шведские демократы
В мире, Швеция, Европарламент, Евросоюз, Шведские демократы
Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС

Член Европарламента от Швеции выступил за выход из ЕС при отмене права вето

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо будет рассмотреть вариант выхода из ЕС в случае отмены права вето в Евросоюзе, заявил член шведской правой партии "Шведские демократы", а также член Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс.
"ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении... Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию... Я требую немедленного Swexit (выхода - Швеции из ЕС - ред.)", - приводит слова Ваймерса шведская газета Aftonbladet.
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Вчера, 08:00
Как отмечает газета, Ваймер намерен требовать выхода Швеции из Евросоюза в случае, если право вето, согласно которому все страны должны согласовывать решения, в ЕС будет отменено.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Парижу ради сохранения суверенитета необходим "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения ряда депутатов о реформе ЕС, включая отмену права вето стран.
В сентябре состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе, в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.
Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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