Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС
Член Европарламента от Швеции выступил за выход из ЕС при отмене права вето
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо будет рассмотреть вариант выхода из ЕС в случае отмены права вето в Евросоюзе, заявил член шведской правой партии "Шведские демократы", а также член Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс.
"ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении... Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию... Я требую немедленного Swexit (выхода - Швеции из ЕС - ред.)", - приводит слова Ваймерса шведская газета Aftonbladet.
Как отмечает газета, Ваймер намерен требовать выхода Швеции из Евросоюза в случае, если право вето, согласно которому все страны должны согласовывать решения, в ЕС будет отменено.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Парижу ради сохранения суверенитета необходим "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения ряда депутатов о реформе ЕС, включая отмену права вето стран.
В сентябре состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе, в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.
Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.