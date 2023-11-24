https://ria.ru/20231124/shvetsiya-1911560973.html

Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС

Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС - РИА Новости, 24.11.2023

Член Европарламента от Швеции призвал власти рассмотреть выход страны из ЕС

Швеции необходимо будет рассмотреть вариант выхода из ЕС в случае отмены права вето в Евросоюзе, заявил член шведской правой партии "Шведские демократы", а... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:13

2023-11-24T13:13

2023-11-24T13:15

в мире

швеция

европарламент

евросоюз

шведские демократы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо будет рассмотреть вариант выхода из ЕС в случае отмены права вето в Евросоюзе, заявил член шведской правой партии "Шведские демократы", а также член Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс. "ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении... Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию... Я требую немедленного Swexit (выхода - Швеции из ЕС - ред.)", - приводит слова Ваймерса шведская газета Aftonbladet. Как отмечает газета, Ваймер намерен требовать выхода Швеции из Евросоюза в случае, если право вето, согласно которому все страны должны согласовывать решения, в ЕС будет отменено. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Парижу ради сохранения суверенитета необходим "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения ряда депутатов о реформе ЕС, включая отмену права вето стран. В сентябре состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе, в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более. Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, европарламент, евросоюз, шведские демократы