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В Саратове девушка заплатит штраф за плевок в Вечный огонь - РИА Новости, 24.11.2023
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15:46 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/shtraf-1911647498.html
В Саратове девушка заплатит штраф за плевок в Вечный огонь
В Саратове девушка заплатит штраф за плевок в Вечный огонь - РИА Новости, 24.11.2023
В Саратове девушка заплатит штраф за плевок в Вечный огонь
Суд в Саратове признал девушку, снявшую видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре города, виновной в осквернении братской могилы и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:46
2023-11-24T15:46
происшествия
саратов
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Саратове признал девушку, снявшую видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре города, виновной в осквернении братской могилы и приговорил к штрафу, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Вечером 17 марта девушка в пьяном виде начала бить ногами и плеваться в Вечный огонь памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла все на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело, но решение отменил прокурор, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело и расследовать его. "Собранные... доказательства явились достаточными для признания 20-летней девушки виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений"... Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении. Прокуратура региона уточняет, что суд с учетом личности подсудимой, ее беременности, назначил девушке штраф в 30 тысяч рублей. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция тогда установила обеих участниц видео, девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
https://ria.ru/20231124/delo-1911631580.html
саратов
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РИА Новости
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происшествия, саратов, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове девушка заплатит штраф за плевок в Вечный огонь

В Саратове девушка заплатит штраф в 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь

© РИА Новости / Мария МарикянВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Вечный Огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Саратове признал девушку, снявшую видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре города, виновной в осквернении братской могилы и приговорил к штрафу, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Вечером 17 марта девушка в пьяном виде начала бить ногами и плеваться в Вечный огонь памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла все на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело, но решение отменил прокурор, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело и расследовать его.
"Собранные... доказательства явились достаточными для признания 20-летней девушки виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений"... Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона уточняет, что суд с учетом личности подсудимой, ее беременности, назначил девушке штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция тогда установила обеих участниц видео, девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
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ПроисшествияСаратовРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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