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На Кубани выделят 29 миллиардов рублей на строительство школ и детсадов - РИА Новости, 24.11.2023
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Краснодарский край
 
11:10 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/shkoly-1911520772.html
На Кубани выделят 29 миллиардов рублей на строительство школ и детсадов
На Кубани выделят 29 миллиардов рублей на строительство школ и детсадов - РИА Новости, 24.11.2023
На Кубани выделят 29 миллиардов рублей на строительство школ и детсадов
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали выделение 29 миллиардов рублей на строительство 46 школ и 19 детских садов в 2024 году,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:10
2023-11-24T11:10
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
экономика
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КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали выделение 29 миллиардов рублей на строительство 46 школ и 19 детских садов в 2024 году, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "На строительство 46 школ и 19 детсадов в следующем году (предусмотрено – ред.) 29 миллиардов рублей. Уже построили 84 школы. Мы говорим о качестве образования, это по-настоящему завтрашний день края. Это современнейшие школы", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе сессии парламента. Он добавил, что регион направляет "колоссальные средства" на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов Кубани. По его словам, в 2024 году на эти цели выделят более 165 миллиардов рублей, что превышает прошлогодние вложения на 54 миллиарда рублей. В целом расходы бюджета Краснодарского края на 2024 год, по словам Кондратьева, составят 520 миллиардов рублей, из них на социальную сферу направят 305 миллиардов рублей. "Эти цифры свидетельствуют об устойчивом положении кубанской экономики. Несмотря на все попытки санкционного давления, наши базовые отрасли продолжают эффективно работать, создавая востребованную на внешнем и внутреннем рынках продукцию, пополняя бюджеты всех уровней… Mы принимаем бюджет жизни, а не выживания. Мы имеем возможность смотреть далеко на перспективу и решать проблемные вопросы в муниципальных образованиях", - заключил председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20231124/oms-1911469306.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Экономика
На Кубани выделят 29 миллиардов рублей на строительство школ и детсадов

На Кубани выделят 29 миллиардов рублей на строительство школ и детсадов в 2024 г

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Ремонт школы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали выделение 29 миллиардов рублей на строительство 46 школ и 19 детских садов в 2024 году, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
"На строительство 46 школ и 19 детсадов в следующем году (предусмотрено – ред.) 29 миллиардов рублей. Уже построили 84 школы. Мы говорим о качестве образования, это по-настоящему завтрашний день края. Это современнейшие школы", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе сессии парламента.
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Он добавил, что регион направляет "колоссальные средства" на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов Кубани. По его словам, в 2024 году на эти цели выделят более 165 миллиардов рублей, что превышает прошлогодние вложения на 54 миллиарда рублей.
В целом расходы бюджета Краснодарского края на 2024 год, по словам Кондратьева, составят 520 миллиардов рублей, из них на социальную сферу направят 305 миллиардов рублей.
"Эти цифры свидетельствуют об устойчивом положении кубанской экономики. Несмотря на все попытки санкционного давления, наши базовые отрасли продолжают эффективно работать, создавая востребованную на внешнем и внутреннем рынках продукцию, пополняя бюджеты всех уровней… Mы принимаем бюджет жизни, а не выживания. Мы имеем возможность смотреть далеко на перспективу и решать проблемные вопросы в муниципальных образованиях", - заключил председатель парламента Юрий Бурлачко.
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