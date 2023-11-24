https://ria.ru/20231124/shkola-internat-1911737628.html
Второй спальный корпус школы-интерната в селе Ямала построен наполовину
Второй спальный корпус школы-интерната в селе Ямала построен наполовину - РИА Новости, 24.11.2023
Второй спальный корпус школы-интерната в селе Ямала построен наполовину
Второй спальный корпус школы-интерната в Гыде — отдаленном ямальском селе — возвели уже наполовину, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:44
2023-11-24T20:44
2023-11-24T20:44
ямало-ненецкий автономный округ
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общество
тазовский район
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строительство
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САЛЕХАРД, 24 ноя — РИА Новости. Второй спальный корпус школы-интерната в Гыде — отдаленном ямальском селе — возвели уже наполовину, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). "Второй спальный корпус школы-интерната в Гыде построен наполовину. Коробка здания почти готова, фасады обшиты цветными панелями. Установлены двери и лестничные переходы. Сейчас строители завершают монтаж окон и кровли, прокладывают сети тепло- и водоснабжения. До конца года спальный корпус планируют подключить к инженерным коммуникациям и начать внутреннюю отделку", — говорится в сообщении. Первый корпус уже полностью готов к приему воспитанников. В нем установлена мебель и техника, есть прачечная, пищевой и медицинский блоки. "Новые современные спальные корпуса интерната обеспечат комфортные условия для проживания всех гыданских ребятишек. Заселение первого корпуса мы планируем после Нового года. Это даст возможность ребятам вернуться в родную школу, а значит, чаще видеться с родителями, которые приезжают в село", — рассказала начальник департамента образования Тазовского района Алевтина Тетерина. В каждом корпусе смогут проживать по 300 детей, здания соединены между собой теплым переходом. Комнаты рассчитаны на двух, трех или четырех человек. В построенных корпусах расположится прачечная, пищевой и медицинский блоки. Строительство спальных корпусов ведется при поддержке компании НОВАТЭК. Новые спальные корпуса заменят нынешние деревянные, а воспитанники смогут вернуться из Тазовской школы-интерната в Гыду. "Следующий год объявили на Ямале Годом детства. Приложим еще больше усилий для того, чтобы у маленьких северян были лучшие условия для качественного и доступного образования. Для жителей отдаленных поселений, коренных ямальцев школа — это не просто место учебы, но второй дом. И важно, чтобы в нем было абсолютно все для комфортной и уютной жизни. Благодарен нашим партнерам из компании НОВАТЭК за поддержку Ямала на этом пути. Вместе мы достигнем нашей амбициозной цели – сделать Ямал лучшей территорией детства", — цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
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ямал, общество, тазовский район, школы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), строительство
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Общество, Тазовский район, Школы, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Строительство
САЛЕХАРД, 24 ноя — РИА Новости. Второй спальный корпус школы-интерната в Гыде — отдаленном ямальском селе — возвели уже наполовину, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Второй спальный корпус школы-интерната в Гыде построен наполовину. Коробка здания почти готова, фасады обшиты цветными панелями. Установлены двери и лестничные переходы. Сейчас строители завершают монтаж окон и кровли, прокладывают сети тепло- и водоснабжения. До конца года спальный корпус планируют подключить к инженерным коммуникациям и начать внутреннюю отделку", — говорится в сообщении.
Первый корпус уже полностью готов к приему воспитанников. В нем установлена мебель и техника, есть прачечная, пищевой и медицинский блоки.
"Новые современные спальные корпуса интерната обеспечат комфортные условия для проживания всех гыданских ребятишек. Заселение первого корпуса мы планируем после Нового года. Это даст возможность ребятам вернуться в родную школу, а значит, чаще видеться с родителями, которые приезжают в село", — рассказала начальник департамента образования Тазовского района
Алевтина Тетерина.
Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам
В каждом корпусе смогут проживать по 300 детей, здания соединены между собой теплым переходом. Комнаты рассчитаны на двух, трех или четырех человек. В построенных корпусах расположится прачечная, пищевой и медицинский блоки.
Строительство спальных корпусов ведется при поддержке компании НОВАТЭК
. Новые спальные корпуса заменят нынешние деревянные, а воспитанники смогут вернуться из Тазовской школы-интерната в Гыду.
"Следующий год объявили на Ямале Годом детства. Приложим еще больше усилий для того, чтобы у маленьких северян были лучшие условия для качественного и доступного образования. Для жителей отдаленных поселений, коренных ямальцев школа — это не просто место учебы, но второй дом. И важно, чтобы в нем было абсолютно все для комфортной и уютной жизни. Благодарен нашим партнерам из компании НОВАТЭК за поддержку Ямала на этом пути. Вместе мы достигнем нашей амбициозной цели – сделать Ямал лучшей территорией детства", — цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
.