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Якушев: сухопутные регионы могут получить выход к Северному морскому пути - РИА Новости, 24.11.2023
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Тюменская область
 
18:26 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/severnyy_morskoy_put-1911707597.html
Якушев: сухопутные регионы могут получить выход к Северному морскому пути
Якушев: сухопутные регионы могут получить выход к Северному морскому пути - РИА Новости, 24.11.2023
Якушев: сухопутные регионы могут получить выход к Северному морскому пути
Реализация крупнейших проектов "Сухой порт" в Свердловской области и Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) идет полным ходом,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:26
2023-11-24T18:26
тюменская область
тюменская область
владимир якушев
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
северный широтный ход
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Реализация крупнейших проектов "Сухой порт" в Свердловской области и Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) идет полным ходом, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе встречи с журналистами. Заявление прозвучало на стенде Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия". "Сухой порт – не только межрегиональный, но и международный проект, который направлен на работу с нашими соседями на юге", - сообщил Якушев. По словам полпреда, обсуждение проекта состоится 25 ноября на стенде Свердловской области. "Что касается Северного широтного хода – это архиважный проект не только для Уральского федерального округа, который позволит дозагрузить Северный морской путь", - сообщил Якушев. Полпред напомнил, что целью проекта является железнодорожная связь с уже работающим портом Сабетта. Якушев отметил, что благодаря реализации проекта железной дороги в ЯНАО сухопутные регионы РФ получат через Сабетту доступ к любой точке мира. "Сегодня оттуда отправляется сжиженный природный газ. А это будет круглогодичный порт, откуда можно будет отправлять любые виды грузов. Это принципиально важный проект. Я уверен, что он точно будет реализован", - заявил Якушев. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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тюменская область, владимир якушев, ямало-ненецкий автономный округ (янао), северный широтный ход, выставка-форум "россия"
Тюменская область, Тюменская область, Владимир Якушев, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Северный широтный ход, Выставка-форум "Россия"

Якушев: сухопутные регионы могут получить выход к Северному морскому пути

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Реализация крупнейших проектов "Сухой порт" в Свердловской области и Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) идет полным ходом, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе встречи с журналистами.
Заявление прозвучало на стенде Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия".
"Сухой порт – не только межрегиональный, но и международный проект, который направлен на работу с нашими соседями на юге", - сообщил Якушев.
По словам полпреда, обсуждение проекта состоится 25 ноября на стенде Свердловской области.
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"Что касается Северного широтного хода – это архиважный проект не только для Уральского федерального округа, который позволит дозагрузить Северный морской путь", - сообщил Якушев.
Полпред напомнил, что целью проекта является железнодорожная связь с уже работающим портом Сабетта.
Якушев отметил, что благодаря реализации проекта железной дороги в ЯНАО сухопутные регионы РФ получат через Сабетту доступ к любой точке мира.
"Сегодня оттуда отправляется сжиженный природный газ. А это будет круглогодичный порт, откуда можно будет отправлять любые виды грузов. Это принципиально важный проект. Я уверен, что он точно будет реализован", - заявил Якушев.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Тюменская областьТюменская областьВладимир ЯкушевЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Северный широтный ходВыставка-форум "Россия"
 
 
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