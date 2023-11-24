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Молдавия одобрила поправки в закон о применении международных санкций
Молдавия одобрила поправки в закон о применении международных санкций - РИА Новости, 24.11.2023
Молдавия одобрила поправки в закон о применении международных санкций
Парламент Молдавии в пятницу одобрил законодательные поправки о применении международных санкций, сообщили в парламентской пресс-службе. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:41
2023-11-24T18:41
2023-11-24T18:46
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии в пятницу одобрил законодательные поправки о применении международных санкций, сообщили в парламентской пресс-службе. Законопроект разработало министерство юстиции. Принятие этого документа является частью плана действий по реализации мер, предложенных Европейской комиссией относительно запроса о вступлении Молдавии в Европейский Союз. В рамках него республика взяла на себя обязательства по деолигархизации путем устранения чрезмерного влияния частных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь. "За проект поправки к закону о применении международных ограничительных мер проголосовали во втором чтении 62 депутата… В настоящее время регулирование аспектов применения международных ограничительных мер местами несовершенно. Таким образом, законопроект призван устранить определенные лазейки и обеспечить применимость правовых норм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. В пресс-службе отмечают, что основными субъектами законопроекта, в отношении которых можно будет применять международные ограничительные меры, являются физические и юридические лица в стране и за рубежом, совершившие деяния, единогласно санкционированные во всем мире, убийства или пытки в отношении людей, которые пытались разоблачить незаконные действия, совершенные иностранными государственными должностными лицами или которые своей деятельностью стремились защитить права человека, признанные во всем мире. Уточняется, что в число субъектов входят лица, которые при исполнении важных государственных должностей на национальном или международном уровне несут ответственность или соучаствуют в отдаче приказов, контроле или ином руководстве некоторыми массовыми коррупционными актами. "В законе будет закреплен ряд положений, касающихся отчетности об активах, установления контроля над ними или блокировки активов, на которые распространяются эти санкции", - поясняется в сообщении. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, брюссель, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, украина
В мире, Брюссель, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина
Молдавия одобрила поправки в закон о применении международных санкций
Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о применении международных санкций
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости.
Парламент Молдавии в пятницу одобрил законодательные поправки о применении международных санкций, сообщили в парламентской пресс-службе
.
Законопроект разработало министерство юстиции. Принятие этого документа является частью плана действий по реализации мер, предложенных Европейской комиссией относительно запроса о вступлении Молдавии в Европейский Союз. В рамках него республика взяла на себя обязательства по деолигархизации путем устранения чрезмерного влияния частных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь.
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"За проект поправки к закону о применении международных ограничительных мер проголосовали во втором чтении 62 депутата… В настоящее время регулирование аспектов применения международных ограничительных мер местами несовершенно. Таким образом, законопроект призван устранить определенные лазейки и обеспечить применимость правовых норм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
В пресс-службе отмечают, что основными субъектами законопроекта, в отношении которых можно будет применять международные ограничительные меры, являются физические и юридические лица в стране и за рубежом, совершившие деяния, единогласно санкционированные во всем мире, убийства или пытки в отношении людей, которые пытались разоблачить незаконные действия, совершенные иностранными государственными должностными лицами или которые своей деятельностью стремились защитить права человека, признанные во всем мире.
Уточняется, что в число субъектов входят лица, которые при исполнении важных государственных должностей на национальном или международном уровне несут ответственность или соучаствуют в отдаче приказов, контроле или ином руководстве некоторыми массовыми коррупционными актами. "В законе будет закреплен ряд положений, касающихся отчетности об активах, установления контроля над ними или блокировки активов, на которые распространяются эти санкции", - поясняется в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС
.
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