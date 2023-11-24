https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911708119.html

Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС

Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС - РИА Новости, 24.11.2023

Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС

Словакия намерена заранее требовать анализ влияния выдвигаемых против РФ санкций на экономику отдельных стран Евросоюза и объединения в целом, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:27

2023-11-24T18:27

2023-11-24T18:37

россия

словакия

роберт фицо

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 24 ноя - РИА Новости. Словакия намерена заранее требовать анализ влияния выдвигаемых против РФ санкций на экономику отдельных стран Евросоюза и объединения в целом, заявил в пятницу в Праге словацкий премьер Роберт Фицо. "В отличие от предыдущего правительства, мы будем тверже требовать анализ действия антироссийских санкций на экономику как отдельных стран Евросоюза, так и на экономику ЕС в целом. До сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось", - сказал Фицо на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой. Отвечая на вопрос о ситуации с временным исключением для Словакии из санкционного списка ЕС на поставки российских нефтепродуктов, которые пока остро необходимы для деятельности братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft, Фицо заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны и что информация на сей счет из Еврокомиссии свидетельствует о возможности положительного решения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

россия

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, словакия, роберт фицо, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии