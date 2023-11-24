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Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС - РИА Новости, 24.11.2023
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18:27 24.11.2023 (обновлено: 18:37 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911708119.html
Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС
Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС - РИА Новости, 24.11.2023
Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС
Словакия намерена заранее требовать анализ влияния выдвигаемых против РФ санкций на экономику отдельных стран Евросоюза и объединения в целом, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:27
2023-11-24T18:37
россия
словакия
роберт фицо
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 24 ноя - РИА Новости. Словакия намерена заранее требовать анализ влияния выдвигаемых против РФ санкций на экономику отдельных стран Евросоюза и объединения в целом, заявил в пятницу в Праге словацкий премьер Роберт Фицо. "В отличие от предыдущего правительства, мы будем тверже требовать анализ действия антироссийских санкций на экономику как отдельных стран Евросоюза, так и на экономику ЕС в целом. До сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось", - сказал Фицо на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой. Отвечая на вопрос о ситуации с временным исключением для Словакии из санкционного списка ЕС на поставки российских нефтепродуктов, которые пока остро необходимы для деятельности братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft, Фицо заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны и что информация на сей счет из Еврокомиссии свидетельствует о возможности положительного решения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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россия, словакия, роберт фицо, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
Премьер Словакии потребовал провести анализ влияния санкций на экономику ЕС

Фицо потребовал провести анализ влияния санкций на экономику стран Евросоюза

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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ПРАГА, 24 ноя - РИА Новости. Словакия намерена заранее требовать анализ влияния выдвигаемых против РФ санкций на экономику отдельных стран Евросоюза и объединения в целом, заявил в пятницу в Праге словацкий премьер Роберт Фицо.
"В отличие от предыдущего правительства, мы будем тверже требовать анализ действия антироссийских санкций на экономику как отдельных стран Евросоюза, так и на экономику ЕС в целом. До сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось", - сказал Фицо на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.
Отвечая на вопрос о ситуации с временным исключением для Словакии из санкционного списка ЕС на поставки российских нефтепродуктов, которые пока остро необходимы для деятельности братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft, Фицо заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны и что информация на сей счет из Еврокомиссии свидетельствует о возможности положительного решения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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