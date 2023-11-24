Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД
Захарова: Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям, воспринимает это решение как очередной враждебный шаг Кишинева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию "коллективного Запада". Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского МИД.
Она подчеркнула, что подобный курс Кишинева не отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сотрудничестве с РФ.
"Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - подчеркнула Захарова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.