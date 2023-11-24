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Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД - РИА Новости, 24.11.2023
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17:09 24.11.2023 (обновлено: 17:16 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911677113.html
Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД
Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД - РИА Новости, 24.11.2023
Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД
Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям, воспринимает это решение как очередной враждебный шаг Кишинева, заявила официальный... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:09
2023-11-24T17:16
россия
молдавия
кишинев
мария захарова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям, воспринимает это решение как очередной враждебный шаг Кишинева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию "коллективного Запада". Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского МИД.Она подчеркнула, что подобный курс Кишинева не отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сотрудничестве с РФ."Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - подчеркнула Захарова.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
россия
молдавия
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россия, молдавия, кишинев, мария захарова
Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова
Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям, заявил МИД

Захарова: Россия ответит на присоединение Молдавии к европейским санкциям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям, воспринимает это решение как очередной враждебный шаг Кишинева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию "коллективного Запада". Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского МИД.
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Она подчеркнула, что подобный курс Кишинева не отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сотрудничестве с РФ.
"Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - подчеркнула Захарова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияКишиневМария Захарова
 
 
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