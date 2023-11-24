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Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники

Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники - РИА Новости, 24.11.2023

Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники

"Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:30

2023-11-24T17:30

2023-11-24T17:30

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Один из самых востребованных маршрутов у сахалинцев и курильчан Южно-Сахалинск - Москва. Поэтому в плановом режиме проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников с 21 декабря по 21 января", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме этого, в отдельные даты добавлено три рейса в день на маршруте Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток (27 декабря, 3 января, 10 января).

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