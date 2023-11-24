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Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники - РИА Новости, 24.11.2023
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Туризм
 
17:30 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/sakhalin-1911484867.html
Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники
Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники - РИА Новости, 24.11.2023
Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники
"Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:30
2023-11-24T17:30
туризм
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аэрофлот
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Один из самых востребованных маршрутов у сахалинцев и курильчан Южно-Сахалинск - Москва. Поэтому в плановом режиме проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников с 21 декабря по 21 января", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме этого, в отдельные даты добавлено три рейса в день на маршруте Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток (27 декабря, 3 января, 10 января).
https://ria.ru/20231122/aeroflot-1910973336.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэрофлот, Южно-Сахалинск
Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники

"Аэрофлот" увеличит число рейсов с Сахалина в Москву в новогодние праздники

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Один из самых востребованных маршрутов у сахалинцев и курильчан Южно-Сахалинск - Москва. Поэтому в плановом режиме проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников с 21 декабря по 21 января", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме этого, в отдельные даты добавлено три рейса в день на маршруте Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток (27 декабря, 3 января, 10 января).
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
"Аэрофлот" на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток
22 ноября, 09:22
 
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