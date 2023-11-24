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СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 24.11.2023 (обновлено: 19:51 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/rossiya-1911725982.html
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ
Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:30
2023-11-24T19:51
специальная военная операция на украине
технологии
россия
нато
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в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist."Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS", — говорится в материале.Отмечается, что Москва добилась преимущества в битве БПЛА благодаря широкой системе средств радиоэлектронной борьбы, в развитие которой она вкладывала средства в течение многих лет."Российские РЭБы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. &lt;…&gt; Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю", — резюмировалось в статье.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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технологии, россия, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, НАТО, Украина, В мире
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ

Economist: российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist.
"Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS", — говорится в материале.
Отмечается, что Москва добилась преимущества в битве БПЛА благодаря широкой системе средств радиоэлектронной борьбы, в развитие которой она вкладывала средства в течение многих лет.
"Российские РЭБы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. <…> Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю", — резюмировалось в статье.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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