https://ria.ru/20231124/rossiya-1911725982.html

СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ

СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ

Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:30

2023-11-24T19:30

2023-11-24T19:51

специальная военная операция на украине

технологии

россия

нато

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_cce3b8e9519e92feac34b6464accf278.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist."Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS", — говорится в материале.Отмечается, что Москва добилась преимущества в битве БПЛА благодаря широкой системе средств радиоэлектронной борьбы, в развитие которой она вкладывала средства в течение многих лет."Российские РЭБы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. <…> Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю", — резюмировалось в статье.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, нато, украина, в мире