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СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ
Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:30
2023-11-24T19:30
2023-11-24T19:51
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия применяет в зоне спецоперации эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса натовские ракеты, пишет журнал The Economist."Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS", — говорится в материале.Отмечается, что Москва добилась преимущества в битве БПЛА благодаря широкой системе средств радиоэлектронной борьбы, в развитие которой она вкладывала средства в течение многих лет."Российские РЭБы либо выводят из строя системы наведения, либо глушат радиосвязь с операторами. <…> Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю", — резюмировалось в статье.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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технологии, россия, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, НАТО, Украина, В мире
СМИ: Россия одним решением нанесла мощный удар по ВСУ
Economist: российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты