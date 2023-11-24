https://ria.ru/20231124/roseksimbank-1911710075.html

Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном

Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном - РИА Новости, 24.11.2023

Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:31

2023-11-24T18:31

2023-11-24T18:31

росэксимбанк

иран

экономика

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в рублях с Ираном, сообщает РЭЦ."В рамках поддержки экспортеров мы запустили расчеты с Ираном и сегодня успешно осуществляем переводы в российских рублях по внешнеторговым контрактам в рамках российско-иранского сотрудничества", - рассказала врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.Кроме того, у банка есть возможность проводить расчеты в иранских риалах с использованием корреспондентских счетов, открытых в банках Исламской Республики Иран, при условии согласия российского экспортера принимать риалы в оплату поставленных товаров и услуг.

https://ria.ru/20231124/delovaya_missiya-1911552882.html

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росэксимбанк, иран, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт