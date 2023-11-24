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Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном - РИА Новости, 24.11.2023
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18:31 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/roseksimbank-1911710075.html
Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном
Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном - РИА Новости, 24.11.2023
Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:31
2023-11-24T18:31
росэксимбанк
иран
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в рублях с Ираном, сообщает РЭЦ."В рамках поддержки экспортеров мы запустили расчеты с Ираном и сегодня успешно осуществляем переводы в российских рублях по внешнеторговым контрактам в рамках российско-иранского сотрудничества", - рассказала врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.Кроме того, у банка есть возможность проводить расчеты в иранских риалах с использованием корреспондентских счетов, открытых в банках Исламской Республики Иран, при условии согласия российского экспортера принимать риалы в оплату поставленных товаров и услуг.
https://ria.ru/20231124/delovaya_missiya-1911552882.html
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росэксимбанк, иран, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Росэксимбанк, Иран, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт

Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Стенд с символикой Росэксимбанка на выставке международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в рублях с Ираном, сообщает РЭЦ.
"В рамках поддержки экспортеров мы запустили расчеты с Ираном и сегодня успешно осуществляем переводы в российских рублях по внешнеторговым контрактам в рамках российско-иранского сотрудничества", - рассказала врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.
Кроме того, у банка есть возможность проводить расчеты в иранских риалах с использованием корреспондентских счетов, открытых в банках Исламской Республики Иран, при условии согласия российского экспортера принимать риалы в оплату поставленных товаров и услуг.
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РосэксимбанкИранЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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