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Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном
Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном - РИА Новости, 24.11.2023
Росэксимбанк запустил расчеты с Ираном
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:31
2023-11-24T18:31
2023-11-24T18:31
росэксимбанк
иран
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО Росэксимбанк, входит в группу Российского экспортного центра) запустил расчеты в рублях с Ираном, сообщает РЭЦ."В рамках поддержки экспортеров мы запустили расчеты с Ираном и сегодня успешно осуществляем переводы в российских рублях по внешнеторговым контрактам в рамках российско-иранского сотрудничества", - рассказала врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.Кроме того, у банка есть возможность проводить расчеты в иранских риалах с использованием корреспондентских счетов, открытых в банках Исламской Республики Иран, при условии согласия российского экспортера принимать риалы в оплату поставленных товаров и услуг.
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росэксимбанк, иран, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Росэксимбанк, Иран, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт