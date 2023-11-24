https://ria.ru/20231124/relokanty-1911694564.html

Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам

Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране рады присутствию российских релокантов. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:54

2023-11-24T17:54

2023-11-24T17:55

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армения

россия

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране рады присутствию российских релокантов. В марте этого года армянский министр экономики Ваган Керобян сообщил, что более 100 тысяч российских граждан переехали в Армению в 2022 году. "Что касается релокантов из России, мы очень рады их присутствию", - сказал Пашинян в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан. По его словам, релоканты, работая в Армении, создают продукт, привносят новый колорит, новый взгляд. Пашинян добавил, что даже поручил изучить блоги переехавших в страну россиян, их впечатления. "Они замечают многое, что ускользает от нас... Когда мы начинам смотреть на нас другим взглядом, мы лучше узнаем себя... Многие впечатления со стороны могут дать нам информацию о нас самих, сделать понятным некоторые события и поменять наши взгляды на них", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20231123/relokanty-1911344487.html

армения

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Кирилл Волков

в мире, армения, россия, никол пашинян