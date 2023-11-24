Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 24.11.2023 (обновлено: 17:55 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/relokanty-1911694564.html
Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам
Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране рады присутствию российских релокантов. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:54
2023-11-24T17:55
в мире
армения
россия
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране рады присутствию российских релокантов. В марте этого года армянский министр экономики Ваган Керобян сообщил, что более 100 тысяч российских граждан переехали в Армению в 2022 году. "Что касается релокантов из России, мы очень рады их присутствию", - сказал Пашинян в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан. По его словам, релоканты, работая в Армении, создают продукт, привносят новый колорит, новый взгляд. Пашинян добавил, что даже поручил изучить блоги переехавших в страну россиян, их впечатления. "Они замечают многое, что ускользает от нас... Когда мы начинам смотреть на нас другим взглядом, мы лучше узнаем себя... Многие впечатления со стороны могут дать нам информацию о нас самих, сделать понятным некоторые события и поменять наши взгляды на них", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20231123/relokanty-1911344487.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e89c40a2244e3ce68b56ab317a9ab164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам

Пашинян: российские релоканты в Армении привносят новый колорит и новый взгляд

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране рады присутствию российских релокантов.
В марте этого года армянский министр экономики Ваган Керобян сообщил, что более 100 тысяч российских граждан переехали в Армению в 2022 году.
"Что касается релокантов из России, мы очень рады их присутствию", - сказал Пашинян в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
По его словам, релоканты, работая в Армении, создают продукт, привносят новый колорит, новый взгляд. Пашинян добавил, что даже поручил изучить блоги переехавших в страну россиян, их впечатления. "Они замечают многое, что ускользает от нас... Когда мы начинам смотреть на нас другим взглядом, мы лучше узнаем себя... Многие впечатления со стороны могут дать нам информацию о нас самих, сделать понятным некоторые события и поменять наши взгляды на них", - заявил Пашинян.
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
Вчера, 14:24
 
В миреАрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала