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Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 24.11.2023 (обновлено: 16:07 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/pvo-1911644137.html
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 24.11.2023
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:38
2023-11-24T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
миг-29
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

МО РФ: ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 176 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМиГ-29Ми-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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