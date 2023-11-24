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Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 24.11.2023
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:38
2023-11-24T15:38
2023-11-24T16:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
МО РФ: ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 176 дронов ВСУ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе
Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.