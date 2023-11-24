https://ria.ru/20231124/putin-1911698612.html

Путин рассказал, что мечтает об эволюции в сфере искусственного интеллекта

Путин рассказал, что мечтает об эволюции в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2023

Путин рассказал, что мечтает об эволюции в сфере искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин рассказал, что мечтает о том, чтобы в России произошла быстрая и эффективная эволюция в сфере искусственного интеллекта на всех... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:03

2023-11-24T18:03

2023-11-24T18:04

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что мечтает о том, чтобы в России произошла быстрая и эффективная эволюция в сфере искусственного интеллекта на всех уровнях, при этом все должно проходить без резких сломов. "У меня мечта в том, чтобы все, о чем мы говорили, реализовалось. Вот один из последних спикеров... сказал о том, что мы наблюдаем революционные события в сфере цифры вообще, в сфере искусственного интеллекта. Я сейчас не хочу давать определений, но ясно, что революция - это какой-то резкий слом старых норм, правил, порядков, переход, как сейчас говорят, на новые платформы, на новые законы для жизни всего общества и конкретного человека. Нам, конечно, никаких резких смен здесь и переломов не нужно. Нам нужна эволюция", - сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту. При этом, по словам президента, эта эволюция "должна быть организована быстро, качественно, эффективно на всех уровнях: на уровне бизнеса, на уровне муниципалитета, субъекта Федерации, федеральных органов власти - во всех сферах жизни". "Нам нужно к этому стремиться, и на этом мы должны сосредоточить все свои и интеллектуальные, и административные, и финансовые ресурсы, если мы хотим обеспечить будущее страны", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231124/gref-1911666094.html

россия

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технологии, владимир путин, россия