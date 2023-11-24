https://ria.ru/20231124/putin-1911654435.html
Путин прокомментировал идею создать глобальные правила для ИИ
Путин прокомментировал идею создать глобальные правила для ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин прокомментировал идею создать глобальные правила для ИИ
Человечество может определить общие, приемлемые для всех правила в сфере работы с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:57
2023-11-24T15:57
2023-11-24T16:25
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Человечество может определить общие, приемлемые для всех правила в сфере работы с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин."Человечество же выработало определенные правила, связанные с использованием ядерных технологий, в том числе в военной области, нераспространение. Придумало правила нераспространения носителей самих ядерных технологий. Есть же правила, человечество же смогло выработать это, значит, и в сфере искусственного интеллекта мы вполне можем выйти на приемлемые для всех, нужные для всех общие решения", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Также президент отметил, что у человечества возникнет желание разработать эти общие правила и начать договариваться тогда, когда оно почувствует угрозу в работе с ИИ."Знаете, когда это станет возможным, когда все почувствуют угрозу, это не шутка, когда угрозу почувствуют в бесконтрольном распространении, в бесконтрольной работе в этой сфере, тогда сразу возникнет желание договариваться", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20231124/ii-1911642443.html
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технологии, владимир путин, россия, ии
Технологии, Владимир Путин, Россия, ИИ
Путин прокомментировал идею создать глобальные правила для ИИ
Путин: человечество может создать приемлемые для всех правила в сфере ИИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Человечество может определить общие, приемлемые для всех правила в сфере работы с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Человечество же выработало определенные правила, связанные с использованием ядерных технологий, в том числе в военной области, нераспространение. Придумало правила нераспространения носителей самих ядерных технологий. Есть же правила, человечество же смогло выработать это, значит, и в сфере искусственного интеллекта мы вполне можем выйти на приемлемые для всех, нужные для всех общие решения", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Также президент отметил, что у человечества возникнет желание разработать эти общие правила и начать договариваться тогда, когда оно почувствует угрозу в работе с ИИ.
"Знаете, когда это станет возможным, когда все почувствуют угрозу, это не шутка, когда угрозу почувствуют в бесконтрольном распространении, в бесконтрольной работе в этой сфере, тогда сразу возникнет желание договариваться", - добавил глава государства.
ИИ фактически становится партнером человека, заявил Путин