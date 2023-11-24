https://ria.ru/20231124/putin-1911652195.html
Технологический мир будущего должен быть многополярным, заявил Путин
Технологический мир будущего должен быть многополярным, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2023
Технологический мир будущего должен быть многополярным, заявил Путин
Технологический мир будущего должен быть многополярным, строить его необходимо вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:52
2023-11-24T15:52
2023-11-24T16:11
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Технологический мир будущего должен быть многополярным, строить его необходимо вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин."Глубоко убежден, технологический мир будущего должен быть многополярным, мы должны строить его вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Мы так и намерены поступать", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
https://ria.ru/20231124/putin-1911657131.html
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Технологический мир будущего должен быть многополярным, заявил Путин
Путин: технологический мир будущего должен быть многополярным