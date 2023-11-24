https://ria.ru/20231124/putin-1911647782.html
Путин призвал следить за применением новых технологий
Путин призвал следить за применением новых технологий - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал следить за применением новых технологий
Запретить развитие технологий нельзя, но необходимо следить за безопасностью и разумностью их применения, опорой здесь может быть культура, сказал президент... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:46
2023-11-24T15:46
2023-11-24T16:24
владимир путин
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технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запретить развитие технологий нельзя, но необходимо следить за безопасностью и разумностью их применения, опорой здесь может быть культура, сказал президент России Владимир Путин."Уважаемые друзья, новое поколение искусственного интеллекта - это выдающееся достижение человеческого разума. Но вместе с тем, мы всё еще задумываемся… мы и должны задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин… в широком смысле этого слова, где границы развития искусственного интеллекта? Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, да и во всем мире", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Глава государства добавил, что звучат предложения поставить на паузу дальнейшую работу в области "генеративного и тем более - так называемого сильного искусственного интеллекта, который, по прогнозам, будет обладать сверхмощными когнитивными способностями", слышать запахи, ощущать чувство сопричастности."Такие чувства, которые только человеку присущи вроде бы, уже там начинают появляться", - отметил президент.Тем не менее, Путин убежден, что будущее - не за запретами развития технологий."Это просто невозможно. Запретить невозможно, всё равно будет развиваться. Если мы что-то запретим - будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только. Вот и всё. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - подытожил российский лидер.При этом глава государства подчеркнул, что необходимо следить за обеспечением безопасности, разумности создания и применения таких технологий. Опорой здесь должна служить прежде всего "традиционная культура - она самый естественный этический регулятор технологического прогресса", отметил Путин.
https://radiosputnik.ru/20231124/skazka-1911650158.html
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал следить за применением новых технологий
Путин: запретить развитие технологий нельзя, но надо следить за применением
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запретить развитие технологий нельзя, но необходимо следить за безопасностью и разумностью их применения, опорой здесь может быть культура, сказал президент России Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, новое поколение искусственного интеллекта - это выдающееся достижение человеческого разума. Но вместе с тем, мы всё еще задумываемся… мы и должны задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин… в широком смысле этого слова, где границы развития искусственного интеллекта? Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, да и во всем мире", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Глава государства добавил, что звучат предложения поставить на паузу дальнейшую работу в области "генеративного и тем более - так называемого сильного искусственного интеллекта, который, по прогнозам, будет обладать сверхмощными когнитивными способностями", слышать запахи, ощущать чувство сопричастности.
"Такие чувства, которые только человеку присущи вроде бы, уже там начинают появляться", - отметил президент.
Тем не менее, Путин убежден, что будущее - не за запретами развития технологий.
Искусственный интеллект рассказал Путину сказку
"Это просто невозможно. Запретить невозможно, всё равно будет развиваться. Если мы что-то запретим - будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только. Вот и всё. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - подытожил российский лидер.
При этом глава государства подчеркнул, что необходимо следить за обеспечением безопасности, разумности создания и применения таких технологий. Опорой здесь должна служить прежде всего "традиционная культура - она самый естественный этический регулятор технологического прогресса", отметил Путин.
Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России