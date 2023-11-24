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Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.11.2023
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10:42 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/putin-1911512264.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.11.2023
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:42
2023-11-24T10:42
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 78,6% респондентов, тогда как 17,6% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 75,4% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,2%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 13 по 19 ноября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 78,6% россиян доверяют Путину, 75,4% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 78,6% респондентов, тогда как 17,6% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства одобряют 75,4% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,2%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 13 по 19 ноября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
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