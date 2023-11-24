https://ria.ru/20231124/putin-1911512264.html

Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.11.2023

Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:42

2023-11-24T10:42

2023-11-24T10:42

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 78,6% респондентов, тогда как 17,6% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 75,4% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,2%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 13 по 19 ноября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html

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общество, россия, владимир путин, вциом