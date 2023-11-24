https://ria.ru/20231124/putin-1911512264.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 24.11.2023
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:42
2023-11-24T10:42
2023-11-24T10:42
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, а его деятельность одобряют 75,4%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно высказались 78,6% респондентов, тогда как 17,6% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 75,4% опрошенных, в то время как о своем неодобрении заявили 15,2%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 13 по 19 ноября среди 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 78,6% россиян доверяют Путину, 75,4% одобряют его деятельность