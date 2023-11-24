https://ria.ru/20231124/protestv-1911575227.html

Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям

Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям - РИА Новости, 24.11.2023

Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям

РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:36

2023-11-24T13:36

2023-11-24T13:36

в мире

ирландия

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РИА Новости / Динамика дняПремьер Ирландии заявил, что полиция готовится к очередным протестным акциям, которые могут начаться в выходные

ирландия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирландия