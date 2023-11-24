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Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям - РИА Новости, 24.11.2023
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13:36 24.11.2023дополняется ...
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Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям
Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям - РИА Новости, 24.11.2023
Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:36
2023-11-24T13:36
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РИА Новости / Динамика дняПремьер Ирландии заявил, что полиция готовится к очередным протестным акциям, которые могут начаться в выходные
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в мире, ирландия
В мире, Ирландия
Полиция Ирландии начала подготовку к очередным протестным акциям

Премьер Ирландии: полиция готовится к очередным протестным акциям в выходные

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
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РИА Новости / Динамика дня
Премьер Ирландии заявил, что полиция готовится к очередным протестным акциям, которые могут начаться в выходные
 
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