https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911616411.html
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища - РИА Новости, 24.11.2023
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища
Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:52
2023-11-24T14:52
2023-11-24T14:59
происшествия
байкал
иркутский район
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ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная прокуратура. Вблизи Байкала в поселке Большое Голоустное жители находят человеческие кости. Их вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. "Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.
https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html
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происшествия, байкал, иркутский район
Происшествия, Байкал, Иркутский район
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища
Жители поселка рядом с Байкалом находят кости с размытого кладбища
ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Вблизи Байкала в поселке Большое Голоустное жители находят человеческие кости. Их вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу.
«
"Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.
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