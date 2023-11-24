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В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища - РИА Новости, 24.11.2023
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14:52 24.11.2023 (обновлено: 14:59 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911616411.html
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища - РИА Новости, 24.11.2023
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища
Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:52
2023-11-24T14:59
происшествия
байкал
иркутский район
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ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная прокуратура. Вблизи Байкала в поселке Большое Голоустное жители находят человеческие кости. Их вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. "Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.
https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html
байкал
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происшествия, байкал, иркутский район
Происшествия, Байкал, Иркутский район
В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища

Жители поселка рядом с Байкалом находят кости с размытого кладбища

© Фото очевидцаПоследствия разрушения захоронений в поселке Большое Голоустное в Иркутске
Последствия разрушения захоронений в поселке Большое Голоустное в Иркутске
© Фото очевидца
Последствия разрушения захоронений в поселке Большое Голоустное в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Вблизи Байкала в поселке Большое Голоустное жители находят человеческие кости. Их вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу.
«
"Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.
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ПроисшествияБайкалИркутский район
 
 
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