https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911616411.html

В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища

В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища - РИА Новости, 24.11.2023

В иркутском поселке нашли кости с размытого кладбища

Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:52

2023-11-24T14:52

2023-11-24T14:59

происшествия

байкал

иркутский район

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ИРКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в поселке на берегу Байкала, где размыло кладбище, сообщает Иркутская областная прокуратура. Вблизи Байкала в поселке Большое Голоустное жители находят человеческие кости. Их вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. "Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.

https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html

байкал

иркутский район

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происшествия, байкал, иркутский район