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Во Франции задержали трех граждан Грузии за кражу редких изданий Пушкина
Во Франции задержали трех граждан Грузии за кражу редких изданий Пушкина - РИА Новости, 24.11.2023
Во Франции задержали трех граждан Грузии за кражу редких изданий Пушкина
Власти Франции задержали трех граждан Грузии, обвиняемых в краже из библиотек редких изданий Александра Пушкина, сообщает издание Journal du Dimanche. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:01
2023-11-24T14:01
2023-11-24T14:01
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали трех граждан Грузии, обвиняемых в краже из библиотек редких изданий Александра Пушкина, сообщает издание Journal du Dimanche. Подозреваемых, двоих женщин и мужчину, задержали в понедельник в Париже в рамках расследования кражи множества оригинальных произведений Пушкина из ряда французских библиотек. Как отмечает издание, произведения величайшего русского поэта в последнее время пользуются особым спросом на рынке. Трое граждан Грузии 24, 26 и 44 лет находятся под стражей в Центральном бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа Нантере. По данным следствия, подозреваемые принадлежат к организованной сети, занимающейся кражами оригинальных произведений поэта. В пятницу им должны быть предъявлены обвинения. Сообщается, что первая кража была совершена в июле из библиотеки Лиона, где посетитель заменил оригинал на копию. В начале октября двое правонарушителей ворвались в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13 округе Парижа. Они забрали десяток рукописей, после чего скрылись на машине сообщника. Одного из них удалось опознать. 38-летний Михаил З., которого ранее власти Литвы объявили в розыск из-за подозрений в краже рукописей Пушкина, был задержан 8 ноября в Бельгии. Следователи выясняют причины краж. По данным издания, речь идет либо о перепродаже изданий на чёрном рынке для коллекционеров, либо о возвращении части российского культурного наследия, находившегося в Европе, в Россию.
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грузия, александр пушкин, париж, франция, в мире
Грузия, Александр Пушкин, Париж, Франция, В мире
Во Франции задержали трех граждан Грузии за кражу редких изданий Пушкина
Во Франции трое граждан Грузии украли редкие издания Пушкина