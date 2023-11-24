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На Урале двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды - РИА Новости, 24.11.2023
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10:39 24.11.2023 (обновлено: 11:48 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911511362.html
На Урале двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды
На Урале двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды - РИА Новости, 24.11.2023
На Урале двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды
В городе Серов (Свердловская область) двухлетняя девочка попала в больницу после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, сообщила... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:39
2023-11-24T11:48
происшествия
серов
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В городе Серов (Свердловская область) двухлетняя девочка попала в больницу после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, сообщила региональная прокуратура. &quot;По предварительной информации, накануне, 23 ноября 2023 года, двухлетняя девочка была оставлена родителями утром на попечение старшей сестры. Родители ушли на работу. Пока старшая сестра спала, ребенок вышел на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду&quot;, — говорится в релизе.Только днем отец, вернувшийся на обед, нашел дочь в сугробе недалеко от дома "без признаков дыхания и сердцебиения".Девочку госпитализировали в местную больницу с переохлаждением. Прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911463637.html
серов
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происшествия, серов, свердловская область
Происшествия, Серов, Свердловская область
На Урале двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды

В Серове двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В городе Серов (Свердловская область) двухлетняя девочка попала в больницу после того, как провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, сообщила региональная прокуратура.
«

"По предварительной информации, накануне, 23 ноября 2023 года, двухлетняя девочка была оставлена родителями утром на попечение старшей сестры. Родители ушли на работу. Пока старшая сестра спала, ребенок вышел на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду", — говорится в релизе.

Только днем отец, вернувшийся на обед, нашел дочь в сугробе недалеко от дома "без признаков дыхания и сердцебиения".
Девочку госпитализировали в местную больницу с переохлаждением.
Прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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