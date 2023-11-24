https://ria.ru/20231124/probki-1911691529.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 24.11.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:49

2023-11-24T17:49

2023-11-24T17:49

общество

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-западе и юго-востоке. Плотное движение на Котельнической, Москворецкой, Пречистенской, Софийской, Раушской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Сретенского до Никитского бульвара, а также на улицах Тверская, Большая Никитская, Петровка, Мясницкая, Большая Якиманка, Пятницкая. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и западе. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на северо-западе и востоке. Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях — на Ярославском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20231124/pogoda-1911678585.html

москва

садовое кольцо (москва)

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общество, москва, садовое кольцо (москва)