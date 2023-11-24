https://ria.ru/20231124/prigovor-1911627933.html
Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой
Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой - РИА Новости, 24.11.2023
Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой
Басманный суд Москвы перенес оглашение приговора журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:05
2023-11-24T15:05
2023-11-24T15:05
происшествия
александра баязитова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы перенес оглашение приговора журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова на 27 ноября, передает корреспондент РИА Новости. "Оглашение приговора отложено на 27 ноября в 12.30", - сказала журналистам секретарь судебного заседания. Это уже второй перенос. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Баязитова и Архарова были признаны виновными в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в Telegram-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла РИА Новости, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Федулова рассказывала, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".
https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html
https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html
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происшествия, александра баязитова
Происшествия, Александра Баязитова
Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой
Суд во второй раз отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы перенес оглашение приговора журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова на 27 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
"Оглашение приговора отложено на 27 ноября в 12.30", - сказала журналистам секретарь судебного заседания.
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На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет.
Баязитова и Архарова были признаны виновными в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в Telegram-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах.
Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла РИА Новости, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Федулова рассказывала, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".
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