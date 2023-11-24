https://ria.ru/20231124/prigovor-1911627933.html

Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой

Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой - РИА Новости, 24.11.2023

Суд отложил оглашение приговора журналистке Баязитовой

Басманный суд Москвы перенес оглашение приговора журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:05

2023-11-24T15:05

2023-11-24T15:05

происшествия

александра баязитова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_5c9dd0a10ea3f9fb365e47ec0a8796cf.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы перенес оглашение приговора журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова на 27 ноября, передает корреспондент РИА Новости. "Оглашение приговора отложено на 27 ноября в 12.30", - сказала журналистам секретарь судебного заседания. Это уже второй перенос. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Баязитова и Архарова были признаны виновными в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в Telegram-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла РИА Новости, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Федулова рассказывала, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".

https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html

https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александра баязитова