https://ria.ru/20231124/pridnestrove-1911480725.html

В Приднестровье рассказали, что Кишинев не выполняет рекомендации ЕС

В Приднестровье рассказали, что Кишинев не выполняет рекомендации ЕС - РИА Новости, 24.11.2023

В Приднестровье рассказали, что Кишинев не выполняет рекомендации ЕС

Кишинев, декларируя "европейский путь", не спешит выполнять европейские рекомендации по Приднестровью, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:52

2023-11-24T05:52

2023-11-24T05:52

в мире

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

евросоюз

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Кишинев, декларируя "европейский путь", не спешит выполнять европейские рекомендации по Приднестровью, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. В феврале парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. "Примечательно, что ряд международных участников, включая ОБСЕ и Евросоюз, дали свое отрицательное заключение в отношении принятых в Республике Молдова репрессивных законодательных норм, потенциально угрожающих любому жителю Приднестровской Молдавской Республики. Однако на практике, несмотря на ежедневные декларации о "европейском пути", Кишинев не спешит выполнять европейские же рекомендации", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что за последний месяц приднестровская сторона несколько раз выступала с инициативой о проведении заседаний экспертов Кишинева и Тирасполя: по автотранспорту, экономике, экологии, банковскому взаимодействию. По его словам, представители Молдавии эти предложения игнорируют. "В условиях принятого молдавским парламентом так называемого "закона о сепаратизме" Республика Молдова отказывается от предоставления соответствующих гарантий приднестровским должностным лицам, что дополнительно осложняет проведение встреч, особенно на молдавской территории", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20231124/pridnestrove-1911480428.html

https://ria.ru/20231122/moldavia-1911183942.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, евросоюз, обсе