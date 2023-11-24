В Приднестровье рассказали, что Кишинев не выполняет рекомендации ЕС
МИД ПМР: Кишинев не спешит выполнять европейские рекомендации по Приднестровью
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Кишинев, декларируя "европейский путь", не спешит выполнять европейские рекомендации по Приднестровью, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В феврале парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
"Примечательно, что ряд международных участников, включая ОБСЕ и Евросоюз, дали свое отрицательное заключение в отношении принятых в Республике Молдова репрессивных законодательных норм, потенциально угрожающих любому жителю Приднестровской Молдавской Республики. Однако на практике, несмотря на ежедневные декларации о "европейском пути", Кишинев не спешит выполнять европейские же рекомендации", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что за последний месяц приднестровская сторона несколько раз выступала с инициативой о проведении заседаний экспертов Кишинева и Тирасполя: по автотранспорту, экономике, экологии, банковскому взаимодействию. По его словам, представители Молдавии эти предложения игнорируют.
"В условиях принятого молдавским парламентом так называемого "закона о сепаратизме" Республика Молдова отказывается от предоставления соответствующих гарантий приднестровским должностным лицам, что дополнительно осложняет проведение встреч, особенно на молдавской территории", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.