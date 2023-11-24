https://ria.ru/20231124/pozhar-1911634433.html

СК спустя год назвал причину пожара в Москве, где погибли семь человек

СК спустя год назвал причину пожара в Москве, где погибли семь человек - РИА Новости, 24.11.2023

СК спустя год назвал причину пожара в Москве, где погибли семь человек

Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек: огонь вспыхнул... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:17

2023-11-24T15:17

2023-11-24T15:20

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек: огонь вспыхнул из-за искры от сварочного аппарата, сообщает СК РФ. Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в конце ноября 2022 года. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров - погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские. "Завершено расследование одного из уголовных дел о пожаре в здании склада на станции "Москва-Ленинградская" ... 20 ноября 2022 года при ведении в переходе к складскому зданию сварочных работ искры от сварочного аппарата попали на находящиеся рядом сухоцветы, пламя с которых интенсивно распространилось по переходу к складскому зданию, где возник пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства. В пожаре обвиняют руководителя организации - он "не обеспечил для сотрудников дополнительные эвакуационные выходы из здания", в результате чего семь человек оказались в ловушке. Дело передано в суд. В рамках расследования уголовного дела были задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности "Ново Флоре" Владимир Коновалов и владелец этой организации Антон Мачелюк. Суд поместил Коновалова в СИЗО, а Мечелюка - под домашний арест. Кроме того, меру пресечения в виде запрета определенных действий получила директор фирмы "Ново Флоре" Анны Мачелюк. Кроме того, следствие выяснило, что погибший сварщик также нарушил требования пожарной безопасности, в его отношении продолжается расследование.

https://ria.ru/20231123/pozhar-1911281026.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)