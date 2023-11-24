https://ria.ru/20231124/pozhar-1911537427.html
В Самарской области загорелось производственное здание
В Самарской области загорелось производственное здание - РИА Новости, 24.11.2023
В Самарской области загорелось производственное здание
Утеплитель кровли загорелся на площади 450 квадратных метров в производственном здании на улице Строителей в селе Тимофеевка Самарской области, сообщили... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:07
2023-11-24T12:07
2023-11-24T12:14
происшествия
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911538412_0:47:1114:674_1920x0_80_0_0_c92af0f412997f21fc6b239c28029bf6.jpg
САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Утеплитель кровли загорелся на площади 450 квадратных метров в производственном здании на улице Строителей в селе Тимофеевка Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "В 10.03 (9.03 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном производственном здании по адресу: муниципальный район Ставропольский, населенный пункт Тимофеевка, улица Строителей, 5И. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение утеплителя кровли на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 23 человека и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911495591.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911538412_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8190169bc5519cfc3958a91b61f69f4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области загорелось производственное здание
В Самарской области утеплитель кровли загорелся в производственном здании