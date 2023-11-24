https://ria.ru/20231124/pozhar-1911537427.html

В Самарской области загорелось производственное здание

В Самарской области загорелось производственное здание - РИА Новости, 24.11.2023

В Самарской области загорелось производственное здание

Утеплитель кровли загорелся на площади 450 квадратных метров в производственном здании на улице Строителей в селе Тимофеевка Самарской области, сообщили... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:07

2023-11-24T12:07

2023-11-24T12:14

происшествия

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Утеплитель кровли загорелся на площади 450 квадратных метров в производственном здании на улице Строителей в селе Тимофеевка Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "В 10.03 (9.03 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном производственном здании по адресу: муниципальный район Ставропольский, населенный пункт Тимофеевка, улица Строителей, 5И. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение утеплителя кровли на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

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самарская область

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происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)