https://ria.ru/20231124/pozhar-1911495591.html
В Брянской области женщина и ребенок погибли при пожаре
В Брянской области женщина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 24.11.2023
В Брянской области женщина и ребенок погибли при пожаре
Женщина и маленький ребенок погибли при пожаре в селе Глинищево Брянской области, где загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:30
2023-11-24T09:30
2023-11-24T09:40
происшествия
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Женщина и маленький ребенок погибли при пожаре в селе Глинищево Брянской области, где загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Брянской области. "(В пятницу - ред.) 24.11.2023 в 00.55 ч в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу Брянский район, село Глинищево, переулок Шоссейный. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе четырех отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения. По прибытии установлено, что частный жилой дом горит по всей площади", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на тушении пожара работали два звена газодымозащитной службы, было подано два пожарных ручных ствола. Пожар был локализован в 02.04, открытое горение ликвидировано в 02.10 на площади 80 квадратных метров. "К сожалению, в результате пожара погибли женщина 1990 года рождения и ребенок 2021 года рождения. Причина пожара устанавливается", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911493291.html
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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области женщина и ребенок погибли при пожаре
В Брянской области женщина и ребенок погибли в результате пожара