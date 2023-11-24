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В Перми мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 24.11.2023
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09:13 24.11.2023 (обновлено: 11:35 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911493291.html
В Перми мать и двое детей погибли при пожаре
В Перми мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 24.11.2023
В Перми мать и двое детей погибли при пожаре
Мать и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:13
2023-11-24T11:35
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Мать и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК РФ. По данным ведомства, ночью 24 ноября загорелся частный дом на улице Чекалина в Кировском районе Перми. В результате пожара погибла 35-летняя женщина и двое её детей в возрасте пяти и 11 лет, ещё один человек получил травмы и был доставлен в больницу. "По факту гибели во время пожара матери и двоих детей возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, назначаются экспертизы для установления причин гибели людей и возгорания дома.Ведомство опубликовало видео с места пожара: на кадрах виден большой полуразрушенный современный трехэтажный кирпичный дом (часть строения сложена из газобетонных блоков и покрыта декоративной штукатуркой), его наружные стены в копоти, стекла в окнах после ЧП отсутствуют.Частично снесена крыша пристроенной мансарды, в гараже стоит обгоревшая машина. Участок у дома огорожен высоким кирпичным забором, который сейчас в нескольких местах разрушен. У здания установлена пожарная лестницы.По информации краевого главка МЧС, площадь пожара составил 300 квадратных метров. Возгорание тушили 43 спасателя, кроме того, было задействовано 10 пожарных машин. Прокуратура Кировского района Перми также после пожара организовала проверку.
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми мать и двое детей погибли при пожаре

Мать и двое детей пяти и 11 лет погибли при пожаре в частном доме в Перми

© Фото : СУ СКР по Пермскому краюНа месте пожара в Кировском районе города Перми
На месте пожара в Кировском районе города Перми - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : СУ СКР по Пермскому краю
На месте пожара в Кировском районе города Перми
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ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Мать и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК РФ.
По данным ведомства, ночью 24 ноября загорелся частный дом на улице Чекалина в Кировском районе Перми. В результате пожара погибла 35-летняя женщина и двое её детей в возрасте пяти и 11 лет, ещё один человек получил травмы и был доставлен в больницу.
"По факту гибели во время пожара матери и двоих детей возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, назначаются экспертизы для установления причин гибели людей и возгорания дома.
Ведомство опубликовало видео с места пожара: на кадрах виден большой полуразрушенный современный трехэтажный кирпичный дом (часть строения сложена из газобетонных блоков и покрыта декоративной штукатуркой), его наружные стены в копоти, стекла в окнах после ЧП отсутствуют.
Частично снесена крыша пристроенной мансарды, в гараже стоит обгоревшая машина. Участок у дома огорожен высоким кирпичным забором, который сейчас в нескольких местах разрушен. У здания установлена пожарная лестницы.
По информации краевого главка МЧС, площадь пожара составил 300 квадратных метров. Возгорание тушили 43 спасателя, кроме того, было задействовано 10 пожарных машин. Прокуратура Кировского района Перми также после пожара организовала проверку.
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ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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