https://ria.ru/20231124/pozhar-1911493291.html

В Перми мать и двое детей погибли при пожаре

В Перми мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 24.11.2023

В Перми мать и двое детей погибли при пожаре

Мать и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:13

2023-11-24T09:13

2023-11-24T11:35

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Мать и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК РФ. По данным ведомства, ночью 24 ноября загорелся частный дом на улице Чекалина в Кировском районе Перми. В результате пожара погибла 35-летняя женщина и двое её детей в возрасте пяти и 11 лет, ещё один человек получил травмы и был доставлен в больницу. "По факту гибели во время пожара матери и двоих детей возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, назначаются экспертизы для установления причин гибели людей и возгорания дома.Ведомство опубликовало видео с места пожара: на кадрах виден большой полуразрушенный современный трехэтажный кирпичный дом (часть строения сложена из газобетонных блоков и покрыта декоративной штукатуркой), его наружные стены в копоти, стекла в окнах после ЧП отсутствуют.Частично снесена крыша пристроенной мансарды, в гараже стоит обгоревшая машина. Участок у дома огорожен высоким кирпичным забором, который сейчас в нескольких местах разрушен. У здания установлена пожарная лестницы.По информации краевого главка МЧС, площадь пожара составил 300 квадратных метров. Возгорание тушили 43 спасателя, кроме того, было задействовано 10 пожарных машин. Прокуратура Кировского района Перми также после пожара организовала проверку.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

пермь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)