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"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 24.11.2023
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09:53 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/poshlina-1911500005.html
"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию
"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 24.11.2023
"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию
Правительство РФ может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт из России в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:53
2023-11-24T09:53
экономика
россия
абхазия
южная осетия
роснефть
рбк (медиагруппа)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт из России в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов. Издание отмечает, что правительство РФ рассматривает вопрос отмены гибких вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября. При этом предполагается, что эта мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен. По данным газеты, отмена пошлин затронет широкий круг товаров, включая нефтепродукты. "Также правительство предоставит "Роснефти" и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в две республики нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов (протоколов)", - пишет газета. Как следует из документов, поясняется в статье, одна из решаемых задач - "реализация механизмов, обеспечивающих снижение волатильности цен на моторное топливо на розничном рынке Абхазии и Южной Осетии и их сближение с уровнем цен на внутреннем рынке приграничных субъектов" России. Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.
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экономика, россия, абхазия, южная осетия, роснефть, рбк (медиагруппа), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Роснефть, РБК (медиагруппа), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию

РБК: "Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Роснефть" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт из России в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.
Издание отмечает, что правительство РФ рассматривает вопрос отмены гибких вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября. При этом предполагается, что эта мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен. По данным газеты, отмена пошлин затронет широкий круг товаров, включая нефтепродукты.
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"Также правительство предоставит "Роснефти" и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в две республики нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов (протоколов)", - пишет газета.
Как следует из документов, поясняется в статье, одна из решаемых задач - "реализация механизмов, обеспечивающих снижение волатильности цен на моторное топливо на розничном рынке Абхазии и Южной Осетии и их сближение с уровнем цен на внутреннем рынке приграничных субъектов" России.
Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.
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ЭкономикаРоссияАбхазияЮжная ОсетияРоснефтьРБК (медиагруппа)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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