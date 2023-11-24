https://ria.ru/20231124/poshlina-1911500005.html

"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию

"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 24.11.2023

"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию

Правительство РФ может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт из России в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:53

2023-11-24T09:53

2023-11-24T09:53

экономика

россия

абхазия

южная осетия

роснефть

рбк (медиагруппа)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ может предоставить "Роснефти" на полгода исключительное право на экспорт из России в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов. Издание отмечает, что правительство РФ рассматривает вопрос отмены гибких вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября. При этом предполагается, что эта мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен. По данным газеты, отмена пошлин затронет широкий круг товаров, включая нефтепродукты. "Также правительство предоставит "Роснефти" и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в две республики нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов (протоколов)", - пишет газета. Как следует из документов, поясняется в статье, одна из решаемых задач - "реализация механизмов, обеспечивающих снижение волатильности цен на моторное топливо на розничном рынке Абхазии и Южной Осетии и их сближение с уровнем цен на внутреннем рынке приграничных субъектов" России. Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

https://ria.ru/20231124/rubl-1911403066.html

https://ria.ru/20231123/deripaska-1911317329.html

россия

абхазия

южная осетия

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экономика, россия, абхазия, южная осетия, роснефть, рбк (медиагруппа), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)