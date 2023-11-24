Песков переадресовал в Минобороны вопрос про заход судов в украинские порты
Песков переадресовал в МО вопрос про заход иностранных судов в украинские порты
© AP Photo / Kostiantyn LiberovПорт, Одесса
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Порт, Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос про заход иностранных судов в украинские порты.
"Это вопрос к Минобороны", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию, что, по данным украинских властей, все больше иностранных судов заходят в украинские порты в последние недели для загрузки зерна, не подвергаясь досмотру со стороны российских военных кораблей.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.