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Народный фронт собрал десять миллиардов рублей пожертвований для бойцов СВО

Народный фронт собрал десять миллиардов рублей пожертвований для бойцов СВО - РИА Новости, 24.11.2023

Народный фронт собрал десять миллиардов рублей пожертвований для бойцов СВО

Народный фронт под девизом "Все для Победы" собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих, сообщила пресс-служба движения. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:43

2023-11-24T12:43

2023-11-24T12:43

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Народный фронт под девизом "Все для Победы" собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих, сообщила пресс-служба движения. "Десять миллиардов рублей перечислили россияне в фонд "Народный фронт. Всё для Победы!". Это позволило приобрести и доставить бойцам на передовую более 2 270 квадрокоптеров, 9 900 радиостанций разных типов, 6 500 прицелов, 1960 генераторов, 1280 антидронных ружей, 741 автомобилей, 176 квадроциклов, 20 800 бронежилетов и многие другие нужные на линии боевого соприкосновения вещи", - говорится в сообщении. По данным движения, всего было сделано более 3 миллионов переводов, есть благотворители, которые жертвуют деньги каждый месяц. "Сегодня мы преодолели серьезную планку. Это очень большое достижение жителей нашей страны, они объединились и делают все, чтобы ребята в окопах чувствовали поддержку, видели, что за их спинами вся Россия. Для оперативной доставки необходимых вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5000 квадратных метров", - сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, чьи слов приводит пресс-служба. По его словам, в начале пути были особенно востребованы квадрокоптеры, на которые и сейчас поступают запросы. "Мы объединились с Владимиром Соловьевым и только за счет его сбора купили 1500 беспилотников на почти 480 миллионов рублей. К 9 мая этого года мы при поддержке российских железнодорожников снарядили 2 автопоезда. Железнодорожные составы проехали через всю страну и доставили ребятам 319 автомобилей, из них 254 передали жители регионов", – рассказал Кузнецов. Персональные сборы на площадке фонда "Всё для Победы!", по данным президентского движения, запускали члены Центрального штаба Народного фронта, военные корреспонденты, журналисты и телеведущие Александр Коц, Николай Долгачев, Андрей Руденко, Илья Ушенин, Ирина Куксенкова, Юлия Барановская, Руслан Осташко, Юлия Чичерина, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, Полина Цветкова, многие другие известные люди.

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, вооруженные силы рф, общество, россия