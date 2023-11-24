Народный фронт собрал десять миллиардов рублей пожертвований для бойцов СВО
Россияне перечислили 10 млрд рублей в фонд "Народный фронт. Всё для Победы!"
© Фото : Народный фронтНародный фронт под девизом "Все для Победы" собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих
Народный фронт под девизом "Все для Победы" собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Народный фронт под девизом "Все для Победы" собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих, сообщила пресс-служба движения.
"Десять миллиардов рублей перечислили россияне в фонд "Народный фронт. Всё для Победы!". Это позволило приобрести и доставить бойцам на передовую более 2 270 квадрокоптеров, 9 900 радиостанций разных типов, 6 500 прицелов, 1960 генераторов, 1280 антидронных ружей, 741 автомобилей, 176 квадроциклов, 20 800 бронежилетов и многие другие нужные на линии боевого соприкосновения вещи", - говорится в сообщении.
По данным движения, всего было сделано более 3 миллионов переводов, есть благотворители, которые жертвуют деньги каждый месяц.
"Сегодня мы преодолели серьезную планку. Это очень большое достижение жителей нашей страны, они объединились и делают все, чтобы ребята в окопах чувствовали поддержку, видели, что за их спинами вся Россия. Для оперативной доставки необходимых вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5000 квадратных метров", - сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, чьи слов приводит пресс-служба.
По его словам, в начале пути были особенно востребованы квадрокоптеры, на которые и сейчас поступают запросы.
"Мы объединились с Владимиром Соловьевым и только за счет его сбора купили 1500 беспилотников на почти 480 миллионов рублей. К 9 мая этого года мы при поддержке российских железнодорожников снарядили 2 автопоезда. Железнодорожные составы проехали через всю страну и доставили ребятам 319 автомобилей, из них 254 передали жители регионов", – рассказал Кузнецов.
Персональные сборы на площадке фонда "Всё для Победы!", по данным президентского движения, запускали члены Центрального штаба Народного фронта, военные корреспонденты, журналисты и телеведущие Александр Коц, Николай Долгачев, Андрей Руденко, Илья Ушенин, Ирина Куксенкова, Юлия Барановская, Руслан Осташко, Юлия Чичерина, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, Полина Цветкова, многие другие известные люди.