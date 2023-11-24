https://ria.ru/20231124/polsha-1911479049.html

Из-за блокировки границ Украина и Польша могут понести убытки

Из-за блокировки границ Украина и Польша могут понести убытки - РИА Новости, 24.11.2023

Из-за блокировки границ Украина и Польша могут понести убытки

Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:11

2023-11-24T05:11

2023-11-24T05:11

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков, которые блокируют КПП на границе между странами, подсчитало РИА Новости на основании данных украинской статслужбы. Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выдвигают ряд требований, например, восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. В четверг был заблокирован еще один КПП. По данным погранслужбы Украины, блокировка движения может продолжаться до 26 ноября. Кроме того, к ограничениям планировали присоединиться польские фермеры. Также на этой неделе неизвестные со словацкой стороны без предупреждения перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной. Позднее КПП снова открылся, но временно. По итогам семи месяцев этого года (более свежие данные недоступны) среднемесячный импорт Украиной польских товаров автотранспортом составил 396,5 миллиона долларов. В то же время автотранспортный экспорт Киевом товаров Варшаве составил 213,3 миллиона долларов в среднем за месяц. Таким образом, среднемесячный объем торговли в этом году находился на уровне 609,8 миллиона долларов. Кроме того, потери может понести и словацко-украинская торговля, если со стороны Словакии возобновятся и продолжатся перекрытия движения на своих КПП. Суммарно они могут составить 101 миллиона долларов в месяц. В среднем за месяц в этом году Украина импортировала из Словакии с помощью автотранспорта товары на 62,8 миллиона долларов, а экспортировала - на 38,1 миллиона долларов. Таким образом, суммарно страны могут потерять 710,8 миллиона долларов торговли ежемесячно.

https://ria.ru/20231123/zerno-1911354811.html

https://ria.ru/20231123/defitsit-1911351580.html

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в мире, украина, польша, словакия