https://ria.ru/20231124/politika-1911567110.html

Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам

Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам - РИА Новости, 24.11.2023

Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам

Половина американцев считает, что экономические и политические меры правительства работают против самих американцев, следует из результатов опроса общественного РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:21

2023-11-24T13:21

2023-11-24T13:21

в мире

сша

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Половина американцев считает, что экономические и политические меры правительства работают против самих американцев, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal совместно с исследовательским центром NORC. Согласно данным опроса, 50% респондентов уверены, что экономические и политические меры, принимаемые правительством США, наносят ущерб гражданам страны. Лишь 39% американцев не поддерживают это мнение. Опрос проводился 19-24 октября среди 1163 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20231124/mechta-1911548961.html

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в мире, сша