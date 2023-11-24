https://ria.ru/20231124/politika-1911567110.html
Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам
Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам - РИА Новости, 24.11.2023
Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам
Половина американцев считает, что экономические и политические меры правительства работают против самих американцев, следует из результатов опроса общественного РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:21
2023-11-24T13:21
2023-11-24T13:21
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Половина американцев считает, что экономические и политические меры правительства работают против самих американцев, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal совместно с исследовательским центром NORC. Согласно данным опроса, 50% респондентов уверены, что экономические и политические меры, принимаемые правительством США, наносят ущерб гражданам страны. Лишь 39% американцев не поддерживают это мнение. Опрос проводился 19-24 октября среди 1163 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.
https://ria.ru/20231124/mechta-1911548961.html
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в мире, сша
Опрос: половина жителей США верят, что политика страны бьет по американцам
WSJ: 50% жителей США уверены, что меры правительства наносят ущерб американцам