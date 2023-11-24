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В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки - РИА Новости, 24.11.2023
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18:11 24.11.2023 (обновлено: 18:14 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html
В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки
В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки - РИА Новости, 24.11.2023
В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки
Похитителей 16-летней девушки из Орловской области задержали в Ростовской области, по факту похищения возбудили дело, девушку отправили к родителям, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:11
2023-11-24T18:14
происшествия
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россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Похитителей 16-летней девушки из Орловской области задержали в Ростовской области, по факту похищения возбудили дело, девушку отправили к родителям, сообщили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону в пятницу. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней жительницы Новосильского района области по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", – говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. По данным СУСК, 21 ноября 2023 года двое мужчин, жителей Краснодарского края, приехали на автомобиле со своим знакомым в одно из сел Новосильского района Орловской области, где похитили несовершеннолетнюю жительницу села, насильно поместив ее в автомобиль, и уехали с ней из региона. Как информирует УМВД региона, сообщила о пропаже 16-летней дочери в полицию мать девочки. К поискам подключились сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД. "Дежурной частью регионального УМВД была дана ориентировка на "Ладу Гранта" с ростовскими номерами. Данное транспортное средство было остановлено сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России "Каменский" в населенном пункте город Каменск-Шахтинский Ростовской области", – уточнили в пресс-службе УМВД, добавив, что похищенную девушку полицейские отвезли к родителям. В СУСК отметили, что следствие ходатайствует поместить обвиняемых под стражу.
https://ria.ru/20231103/zaderzhanie-1907089503.html
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происшествия, орловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ростовская область
Происшествия, Орловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Ростовская область
В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки

В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки, возбудили дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Похитителей 16-летней девушки из Орловской области задержали в Ростовской области, по факту похищения возбудили дело, девушку отправили к родителям, сообщили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону в пятницу.
"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней жительницы Новосильского района области по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", – говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.
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По данным СУСК, 21 ноября 2023 года двое мужчин, жителей Краснодарского края, приехали на автомобиле со своим знакомым в одно из сел Новосильского района Орловской области, где похитили несовершеннолетнюю жительницу села, насильно поместив ее в автомобиль, и уехали с ней из региона.
Как информирует УМВД региона, сообщила о пропаже 16-летней дочери в полицию мать девочки. К поискам подключились сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД.
"Дежурной частью регионального УМВД была дана ориентировка на "Ладу Гранта" с ростовскими номерами. Данное транспортное средство было остановлено сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России "Каменский" в населенном пункте город Каменск-Шахтинский Ростовской области", – уточнили в пресс-службе УМВД, добавив, что похищенную девушку полицейские отвезли к родителям.
В СУСК отметили, что следствие ходатайствует поместить обвиняемых под стражу.
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