https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html

В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки

В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки - РИА Новости, 24.11.2023

В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки

Похитителей 16-летней девушки из Орловской области задержали в Ростовской области, по факту похищения возбудили дело, девушку отправили к родителям, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:11

2023-11-24T18:11

2023-11-24T18:14

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Похитителей 16-летней девушки из Орловской области задержали в Ростовской области, по факту похищения возбудили дело, девушку отправили к родителям, сообщили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону в пятницу. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней жительницы Новосильского района области по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", – говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. По данным СУСК, 21 ноября 2023 года двое мужчин, жителей Краснодарского края, приехали на автомобиле со своим знакомым в одно из сел Новосильского района Орловской области, где похитили несовершеннолетнюю жительницу села, насильно поместив ее в автомобиль, и уехали с ней из региона. Как информирует УМВД региона, сообщила о пропаже 16-летней дочери в полицию мать девочки. К поискам подключились сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД. "Дежурной частью регионального УМВД была дана ориентировка на "Ладу Гранта" с ростовскими номерами. Данное транспортное средство было остановлено сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России "Каменский" в населенном пункте город Каменск-Шахтинский Ростовской области", – уточнили в пресс-службе УМВД, добавив, что похищенную девушку полицейские отвезли к родителям. В СУСК отметили, что следствие ходатайствует поместить обвиняемых под стражу.

https://ria.ru/20231103/zaderzhanie-1907089503.html

https://ria.ru/20231027/plen-1905594007.html

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происшествия, орловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ростовская область