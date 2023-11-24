https://ria.ru/20231124/pogoda-1911678585.html

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 24.11.2023

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

Спасатели предупредили о метели, гололеде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве с вечера воскресенья по понедельник, сообщается на сайте столичного РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:15

2023-11-24T17:15

2023-11-24T17:15

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148315/13/1483151319_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_539d0244724545394780373f3d60b2c6.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, гололеде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве с вечера воскресенья по понедельник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов в период с 21.00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Прогнозируется усиление ветра восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20231122/novyygod-1911002345.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода