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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 24.11.2023
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17:15 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/pogoda-1911678585.html
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 24.11.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье
Спасатели предупредили о метели, гололеде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве с вечера воскресенья по понедельник, сообщается на сайте столичного РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:15
2023-11-24T17:15
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, гололеде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве с вечера воскресенья по понедельник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов в период с 21.00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Прогнозируется усиление ветра восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

МЧС предупредило москвичей о метели, гололеде и ветре вечером в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД во время снегопада
Автомобильное движение на МКАД во время снегопада - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобильное движение на МКАД во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, гололеде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве с вечера воскресенья по понедельник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов в период с 21.00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Прогнозируется усиление ветра восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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