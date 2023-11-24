https://ria.ru/20231124/pogoda-1911487733.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 24.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:22

2023-11-24T08:22

2023-11-24T08:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачная погода, временами снег. Температура днём в Москве минус 3-5 градусов, по Московской области минус 1-6", - сказала Котилевская. Она отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 717 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231124/davlenie-1911486802.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"