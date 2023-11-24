https://ria.ru/20231124/podrostki-1911543428.html
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью - РИА Новости, 24.11.2023
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью
Трое подростков в Перми взломали ночью кофейню, так как захотели поесть тортилью, ребята задержаны, сообщает пресс-служба местного охранного предприятия. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:33
2023-11-24T12:33
2023-11-24T12:37
происшествия
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ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Трое подростков в Перми взломали ночью кофейню, так как захотели поесть тортилью, ребята задержаны, сообщает пресс-служба местного охранного предприятия. По данным охранной компании, трое парней в Перми ночью взломали дверь в кофейню на улице Крупской (Мотовилиха), проникли в помещение, взяли оттуда тортильи. Судя по фото с места происшествия, в момент задержания часть добытого была съедена. "В Перми задержали трёх подростков, проникших ночью в кофейню. Они переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего", - говорится в сообщении пермской компании "Цербер".
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происшествия, пермь
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью
В Перми трое подростков взломали ночью кофейню, чтобы поесть тортилью
ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Трое подростков в Перми взломали ночью кофейню, так как захотели поесть тортилью, ребята задержаны, сообщает пресс-служба местного охранного предприятия.
По данным охранной компании, трое парней в Перми ночью взломали дверь в кофейню на улице Крупской (Мотовилиха), проникли в помещение, взяли оттуда тортильи. Судя по фото с места происшествия, в момент задержания часть добытого была съедена.
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"В Перми задержали трёх подростков, проникших ночью в кофейню. Они переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего", - говорится в сообщении пермской компании "Цербер".
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