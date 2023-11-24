Рейтинг@Mail.ru
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 24.11.2023 (обновлено: 12:37 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/podrostki-1911543428.html
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью - РИА Новости, 24.11.2023
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью
Трое подростков в Перми взломали ночью кофейню, так как захотели поесть тортилью, ребята задержаны, сообщает пресс-служба местного охранного предприятия. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:33
2023-11-24T12:37
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896622152_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6127c9015d3ade60ec4cb019011d7c6f.jpg
ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Трое подростков в Перми взломали ночью кофейню, так как захотели поесть тортилью, ребята задержаны, сообщает пресс-служба местного охранного предприятия. По данным охранной компании, трое парней в Перми ночью взломали дверь в кофейню на улице Крупской (Мотовилиха), проникли в помещение, взяли оттуда тортильи. Судя по фото с места происшествия, в момент задержания часть добытого была съедена. "В Перми задержали трёх подростков, проникших ночью в кофейню. Они переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего", - говорится в сообщении пермской компании "Цербер".
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911190537.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896622152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0cc213a623aa9f97a3e7dcd2af6487ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми подростки взломали кофейню, чтобы поесть тортилью

В Перми трое подростков взломали ночью кофейню, чтобы поесть тортилью

© iStock.com / miniseriesКофейня
Кофейня - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / miniseries
Кофейня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 ноя - РИА Новости. Трое подростков в Перми взломали ночью кофейню, так как захотели поесть тортилью, ребята задержаны, сообщает пресс-служба местного охранного предприятия.
По данным охранной компании, трое парней в Перми ночью взломали дверь в кофейню на улице Крупской (Мотовилиха), проникли в помещение, взяли оттуда тортильи. Судя по фото с места происшествия, в момент задержания часть добытого была съедена.
«
"В Перми задержали трёх подростков, проникших ночью в кофейню. Они переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего", - говорится в сообщении пермской компании "Цербер".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Ленинградской области подростку дали срок за попытку поджечь военкомат
22 ноября, 21:10
 
ПроисшествияПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала